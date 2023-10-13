Giriş Tarihi: 13.10.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 12:30

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 13 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 10 bileziği kazanan yarışmacısı kim oldu, kim elendi?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti soruları haftanın finalinde araştırılıyor. Hafta içi her gün 13.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programında haftanın finalinde birinci ve elenen isimler tek tek açıklanıyor. Altın bilezikleri kazanan yarışmacı ile yarışmaya veda eden gelin ve kayınvalidenin kim olduğu öğrenmek isteyen programın sıkı takipçileri "13 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi?'' sorularına yanıt arıyor. Final bölümü ile on bileziğin sahibi belli oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte, 13 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu tablosu…