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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 13 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 10 bileziği kazanan yarışmacısı kim oldu, kim elendi?
Giriş Tarihi: 13.10.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 12:30

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 13 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 10 bileziği kazanan yarışmacısı kim oldu, kim elendi?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti soruları haftanın finalinde araştırılıyor. Hafta içi her gün 13.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programında haftanın finalinde birinci ve elenen isimler tek tek açıklanıyor. Altın bilezikleri kazanan yarışmacı ile yarışmaya veda eden gelin ve kayınvalidenin kim olduğu öğrenmek isteyen programın sıkı takipçileri "13 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi?'' sorularına yanıt arıyor. Final bölümü ile on bileziğin sahibi belli oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte, 13 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu tablosu…

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 13 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 10 bileziği kazanan yarışmacısı kim oldu, kim elendi?

Gelinim Mutfakta 13 Ekim 2023 puan durumu ile haftanın kazananı belli oluyor. Günün en yüksek puanını alan gelinin çeyrek altın aldığı, haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan gelinine 10 altın bilezik ödülünün verildiği yarışma programında rekabetin dozu bu hafta da oldukça yüksekti. Gelinim Mutfakta kim elendi, yarışmaya hangi gelin ve kaynana veda etti soruları merak ediliyor. Peki, 13 Ekim bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte, puan tablosu ve haftanın kazanan gelini ve kayınvalidesi…

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 13 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 10 bileziği kazanan yarışmacısı kim oldu, kim elendi?

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziği kazanan gelin henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 13 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 10 bileziği kazanan yarışmacısı kim oldu, kim elendi?

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde yarışmadan elenen gelin gelin henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 13 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 10 bileziği kazanan yarışmacısı kim oldu, kim elendi?

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta gün birincisi olan yarışmacı gelin henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 13 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 10 bileziği kazanan yarışmacısı kim oldu, kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 13 EKİM 2023
Gelinim Mutfakta 15 Eylül 2023 puan durumu henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

Yeşim (Beyhan'ın gelini) :

Cansu (Müslime'nin gelini) :

Tuğba (Gönül'ün gelini) :

Özlem (Ramise'nin gelini) :

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