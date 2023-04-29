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Giriş Tarihi: 29.04.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 12:04

Kardeşlerim Aybike ölüyor mu? Silahlı saldırıya uğradı! Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari diziden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim, 29 Nisan Cumartesi akşamı 88. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Genç ve usta oyuncuları buluşturan dizinin son bölümünde silahlı saldırıda vurulan Aybike'nin nabzı düştü ve kalp atışı durdu. Herkes Aybike'den gelecek iyi haberi beklerken gözyaşları sel oldu. Bu sahne sonrası Kardeşlerim Aybike ölüyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Aybike karakterine hayat veren Melis Minkari diziden ayrılıyor mu merak konusu oldu. Peki, Kardeşlerim Aybike öldü mü, yaşıyor mu? Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari diziden ayrılıyor mu, çıkıyor mu? İşte yanıtı.

Kardeşlerim Aybike ölüyor mu? Silahlı saldırıya uğradı! Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari diziden ayrılıyor mu?

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 88. bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi genç yeteneklerin yer aldığı dizinin son bölümünde, silahlı saldırıya uğrayan gençlerden Zehra hayatını kaybederken Yasmin, Tolga, Oğulcan, Ömer hayata tutundu. Aybike'nin kalbinin durması ise son bölüme damga vurdu. İzleyiciler, bu sahne sonrası Kardeşlerim Aybike ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu sorularını gündeme taşıdı. İlk bölümden beri kadroda yer alan Aybike karakterinin akıbeti merak uyandırdı. Peki, Kardeşlerim Aybike öldü mü, yaşıyor mu? Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari diziden ayrıldı mı, çıkıyor mu? İşte detaylar.

Kardeşlerim Aybike ölüyor mu? Silahlı saldırıya uğradı! Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari diziden ayrılıyor mu?

KARDEŞLERİM AYBİKE ÖLÜYOR MU?

ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinin geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 87. Bölümünde, silahlı saldırıda vurulan gençler hastaneye kaldırıldı.

Zehra yaşamını yitirirken Yasmin, Tolga, Oğulcan hayata tutundu. Ömer'den güç de olsa sevindiren haber geldi.

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Kardeşlerim Aybike ölüyor mu? Silahlı saldırıya uğradı! Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari diziden ayrılıyor mu?

Yaşam savaşının verildiği o anlarda bir umut da Aybike'den beklendi. Ancak Aybike gözlerini açamadı ve nabzı düşmeye başladı. Doktorlar müdahalede gecikmedi ancak tüm çabalara rağmen Aybike'den kalp atışı alamadılar.

Herkes Aybike'den gelecek iyi haberi beklerken o anlarda gözyaşları sel oldu.

Kardeşlerim Aybike ölüyor mu? Silahlı saldırıya uğradı! Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari diziden ayrılıyor mu?

Dakikaların yıl olduğu anlarda Aybike'nin hayata tutunması için mucize beklendi. Çaresizliğin tablosu olan o anlarda gözyaşları sel oldu.

Öte yandan Sarp ve Ömer arasındaki buzlar erimeye başladı.

Şengül'ün ise artık çok zorlu bir düşmanı vardır. Süsen'i ise zor günler bekler.

Kardeşlerim Aybike ölüyor mu? Silahlı saldırıya uğradı! Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari diziden ayrılıyor mu?

MELİS MİNKARİ KARDEŞLERİM'DEN AYRILIYOR MU?

Kardeşlerim dizisinde Aybike'nin kalbinin durmasının ardından karaktere hayat veren Melis Minkari'nin diziden ayrılacağı yönünde düşüncelere neden oldu. Ancak bu konu ile ilgili de bir açıklama gelmedi.

''Kardeşlerim Aybike öldü mü? Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari diziden ayrıldı mı?'' soruları, 29 Nisan 2023 Cumartesi akşamı yayınlanacak 88. bölüm ile birlikte yanıt bulacak.

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