Kardeşlerim Aybike ölüyor mu? Silahlı saldırıya uğradı! Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari diziden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim, 29 Nisan Cumartesi akşamı 88. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Genç ve usta oyuncuları buluşturan dizinin son bölümünde silahlı saldırıda vurulan Aybike'nin nabzı düştü ve kalp atışı durdu. Herkes Aybike'den gelecek iyi haberi beklerken gözyaşları sel oldu. Bu sahne sonrası Kardeşlerim Aybike ölüyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Aybike karakterine hayat veren Melis Minkari diziden ayrılıyor mu merak konusu oldu. Peki, Kardeşlerim Aybike öldü mü, yaşıyor mu? Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari diziden ayrılıyor mu, çıkıyor mu? İşte yanıtı.