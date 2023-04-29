Kardeşlerim Aybike ölüyor mu? Silahlı saldırıya uğradı! Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari diziden ayrılıyor mu?

Yaşam savaşının verildiği o anlarda bir umut da Aybike'den beklendi. Ancak Aybike gözlerini açamadı ve nabzı düşmeye başladı. Doktorlar müdahalede gecikmedi ancak tüm çabalara rağmen Aybike'den kalp atışı alamadılar.

Herkes Aybike'den gelecek iyi haberi beklerken o anlarda gözyaşları sel oldu.