KIZILCIK ŞERBETİ 31. BÖLÜM İZLE – Show TV Kızılcık Şerbeti son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri

Zaten Kıvılcım için şu sıralar önceliği kızıdır. Hatlarının satışından dolayı çok mutlu olan Nursema, Ertuğrul ile tanışır ve her ikisi de birbirlerinin arkadaşlığından hoşnut kalırlar. Alev'le konuşmayı kafasına takan Pembe, onu ilk yakaladığı an içindeki nefreti kusar.