Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
12:12
Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi bu akşam var mı yok mu? TRT 1 yayın akışı ile yeni bölüm ne zaman?
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 6. bölümü geçen hafta ekranlara geldi. 1 Ocak 2024 TRT 1 yayın akışı ile diziseverler hangi yapımların ekrana geleceğini araştırıyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 7. bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte, konu hakkında detaylar