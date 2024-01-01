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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi bu akşam var mı yok mu? TRT 1 yayın akışı ile yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 12:12

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi bu akşam var mı yok mu? TRT 1 yayın akışı ile yeni bölüm ne zaman?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 6. bölümü geçen hafta ekranlara geldi. 1 Ocak 2024 TRT 1 yayın akışı ile diziseverler hangi yapımların ekrana geleceğini araştırıyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 7. bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte, konu hakkında detaylar

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi bu akşam var mı yok mu? TRT 1 yayın akışı ile yeni bölüm ne zaman?

Uğur Güneş ve Dilin DöğeR'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 7. bölümü bu akşam var mı yok mu merak konusu oldu. Her hafta yebni bölümüyle ekranlara gelen dizi en son 5. bölümünü sette gerçekleşen bir kaza nedeniyle yayınlayamamıştı. Peki, Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi bu akşam var mı yok mu? Yeni bölüm ne zaman?

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi bu akşam var mı yok mu? TRT 1 yayın akışı ile yeni bölüm ne zaman?

KUDÜS FATİHİ SELAHATTİN EYYUBİ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Yeni yıl sonrası bazı dizilerin yeni bölümü yayınlanmayacak. Ancak TRT 1 yayın akışı ile bu hafta TRT 1'de yer alan dizilerden Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi başta olmak üzere tüm dizileri yayında olacak.

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Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi bu akşam var mı yok mu? TRT 1 yayın akışı ile yeni bölüm ne zaman?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nusreddin hiç beklenmedik bir şekilde saraya gelmiş ve Sultan Nureddin'e Selahaddin'in onun öz oğlu olmadığını öğrendiğini söylemiştir. Selahaddin ise Gregor'un elindeki esirleri kurtarmıştır. Şimdi sıra Sultan Nureddin'in de katılımıyla Askalan'ı fethetmektir.

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi bu akşam var mı yok mu? TRT 1 yayın akışı ile yeni bölüm ne zaman?

Fakat Nusreddin'in sırrı açmakla tehdit ettiği Sultan Nureddin kuşatmaya gidemez. Bu durum Selahaddin ve Sultan Nureddin cephesinde sert bir çatışmaya sebep olur. Selahaddin'e iyice intikam güden Gregor ise hemen harekete geçer ve vahşice bir hareketle Selahaddin'in esaretten kurtardığı alplarla, Halil'i öldürür. Halil'in ölümü Askalan obasında da büyük bir acı ve öfkeyle karşılanır.

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi bu akşam var mı yok mu? TRT 1 yayın akışı ile yeni bölüm ne zaman?

Gregor'un yaptığı eyleme karşılık Selahaddin, adeta savaş ilan eder. Nureddin ise kararında nettir. Müslüman Beyler ile birliği sağlamadan hareket etmeyecektir. Baba ve oğul bu noktada ciddi bir yol ayrımına girer ve Selahaddin, bir başına savaşa koyulur.

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