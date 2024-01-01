Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi bu akşam var mı yok mu? TRT 1 yayın akışı ile yeni bölüm ne zaman?

Uğur Güneş ve Dilin DöğeR'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 7. bölümü bu akşam var mı yok mu merak konusu oldu. Her hafta yebni bölümüyle ekranlara gelen dizi en son 5. bölümünü sette gerçekleşen bir kaza nedeniyle yayınlayamamıştı. Peki, Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi bu akşam var mı yok mu? Yeni bölüm ne zaman?