Kuruluş Osman 133. BÖLÜM İZLE | ATV Kuruluş Osman son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD

Osman Bey oğullarına vazife verir. Alaeddin Bey, Yakup Bey'in attığı bütün adımlardan haberdar olacaktır. Orhan Bey ise hazineyi bulacaktır. Orhan Bey hazineyi bulmak için çıktığı yolda Holofira da sürpriz bir şekilde ona katılacaktır.

Hazinenin Germiyan'ın hakkı olduğunu düşünen Mehmet Bey ve Orhan Bey arasına neler yaşanacaktır? Hazineyi kim ele geçirecektir?