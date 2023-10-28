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Haberler Fotohaber Kuruluş Osman 133. BÖLÜM İZLE | ATV Kuruluş Osman son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD
Giriş Tarihi: 28.10.2023 19:31 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 18:04

Kuruluş Osman 133. BÖLÜM İZLE | ATV Kuruluş Osman son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD

Kuruluş Osman 133. Bölüm izle araştırmaları arama motorlarında yerini aldı. ATV'nin başrollerini Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy'un paylaştığı dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile ekrana geliyor. Diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için Kuruluş Osman yeni bölüm izle ATV ekranı yayında. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu ve Osman Gazi'nin hayatının anlatıldığı dram ve aksiyon türündeki dizi güçlü oyuncu kadrosuyla yayımlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kırıyor. İşte, Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD ekranı…

Kuruluş Osman 133. BÖLÜM İZLE | ATV Kuruluş Osman son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD

ATV'nin dram ve aksiyon türündeki dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm izle ATV ekranlarında. 25 Ekim 2023 Çarşamba günü yayımlanan dizinin yeni bölümünü izlemek isteyen dizinin sıkı takipçileri Kuruluş Osman 133. bölüm izle araştırmalarına başladı. 133. bölümde Osman Bey, Sultan Mesud'un bıraktığı hazineden haberdardır. Yakup Bey'in hakimiyetini kıracak tek şeyin hazine olduğunu düşünmektedir. İşte, Kuruluş Osman son bölüm HD izle ekranı…

Kuruluş Osman 133. BÖLÜM İZLE | ATV Kuruluş Osman son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE

25 Ekim tarihli yeni bölümü izlemek için:

KURULUŞ OSMAN 133. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Kuruluş Osman 133. BÖLÜM İZLE | ATV Kuruluş Osman son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD

KURULUŞ OSMAN 133. BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey, Sultan Mesud'un bıraktığı Hazine'den haberdar olmuştur. Osman Bey, Yakup Bey'in hakimiyetini kıracak tek şeyin hazine olduğunu düşünmektedir. Osman Bey'in böyle düşünmesinin sebebi nedir?

Gonca Hatun fermanı getirmiştir. Yakup Bey hazineyi de öğrenir. İktidar için her şeyin meşru kılındığını düşünen Yakup Bey'in hazineyi kimseye bırakmaya niyeti yoktur. Yakup Bey nasıl bir hamle yapacaktır?

Kuruluş Osman 133. BÖLÜM İZLE | ATV Kuruluş Osman son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD

Osman Bey oğullarına vazife verir. Alaeddin Bey, Yakup Bey'in attığı bütün adımlardan haberdar olacaktır. Orhan Bey ise hazineyi bulacaktır. Orhan Bey hazineyi bulmak için çıktığı yolda Holofira da sürpriz bir şekilde ona katılacaktır.

Hazinenin Germiyan'ın hakkı olduğunu düşünen Mehmet Bey ve Orhan Bey arasına neler yaşanacaktır? Hazineyi kim ele geçirecektir?

Kuruluş Osman 133. BÖLÜM İZLE | ATV Kuruluş Osman son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD

Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a rağmen vazifesinde başarılı olabilecek midir? Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a "Yoksa bana sevdalı mısın?" diye sorar. Gonca Hatun ve Alaeddin Bey arasında neler yaşanacaktır?

Osman Bey fitnenin başladığı yere yürüyecek hesap soracaktır. Bala Hatun da Osman Bey'le gidecektir. Osman Bey nereye gidecektir? Osman Bey'i gittiği yerde Yakup Bey karşılar. Orayı mülk edinmiştir. Osman Bey, Yakup Bey'i görmeyi beklememektedir.

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