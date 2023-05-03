Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kuruluş Osman Şeyh Edebalı öldü mü, tarihte nasıl öldü? ATV Kuruluş Osman’ın Şeyh Edebalı’sı Seda Yıldız diziden ayrıldı mı, çıktı mı?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 17:21

Kuruluş Osman Şeyh Edebalı öldü mü, tarihte nasıl öldü? ATV Kuruluş Osman’ın Şeyh Edebalı’sı Seda Yıldız diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, 3 Mayıs Çarşamba akşamı 124. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde Osman Bey'e zarar vermek isteyen Nayman, Şeyh Edebalı'yı hedef alır ve Şeyh yaralanır. Bu sahne sonrası Kuruluş Osman Şeyh Edebalı öldü mü, tarihte nasıl öldü soruları yanıt aramaya başladı. Nayman'ın kanlı saldırısı tarihte nasıl sonuçlandı izleyicilerde merak uyandırdı. Peki, Kuruluş Osman Şeyh Edebalı öldü mü, ölecek mi, tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman'ın Şeyh Edabalı'sı Seda Yıldız diziden ayrıldı mı, çıktı mı? İşte detaylar.

Kuruluş Osman Şeyh Edebalı öldü mü, tarihte nasıl öldü? ATV Kuruluş Osman’ın Şeyh Edebalı’sı Seda Yıldız diziden ayrıldı mı?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 124. bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında, Şeyh Edebalı'nın yaralandığı görüldü. Bu sahne sonrası dizinin takipçileri, Kuruluş Osman Şeyh Edebalı öldü mü, tarihte nasıl öldü sorularını gündeme taşıdı. İlk bölümden beri kadroda yer alan Şeyh Edebalı karakterinin akıbeti merak uyandırdı. Peki, Kuruluş Osman Şeyh Edebalı öldü mü, tarihteki ölüm sebebi ne? Kuruluş Osman'ın Şeyh Edabalı'sı Seda Yıldız diziden ayrıldı mı, çıktı mı? İşte detaylar.

Kuruluş Osman Şeyh Edebalı öldü mü, tarihte nasıl öldü? ATV Kuruluş Osman’ın Şeyh Edebalı’sı Seda Yıldız diziden ayrıldı mı?

KURULUŞ OSMAN ŞEYH EDEBALI ÖLECEK Mİ, TARİHTE NASIL ÖLDÜ?

Kuruluş Osman 124. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Bursa Tekfuru ve Osman Bey'in görüştüğü haberini alan Nayman çıldırır.

Nayman, Osman Bey'e zarar vermek için Şeyh Edebalı'yı hedef alır. Osman Bey'in "Şeyhimin kılına dahi zarar verirlerse bu cihanı başlarına geçiririm!" sözleri dikkat çeker.

Nayman'ın saldırısı sonucu ağır yaralanan Şeyh Edebalı kurtulabilecek midir merak konusu olur. Konuyla ilgili tarih sayfalarına dönen izleyenler Şeyh Edebalı ölümü hakkındaki bilgileri araştırıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuruluş Osman Şeyh Edebalı öldü mü, tarihte nasıl öldü? ATV Kuruluş Osman’ın Şeyh Edebalı’sı Seda Yıldız diziden ayrıldı mı?

SEDA YILDIZ KURULUŞ OSMAN'DAN AYRILIYOR MU?

Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebalı'nın yaralanması, karaktere hayat veren Seda Yıldız'ın diziden ayrılacağı yönünde düşüncelere neden oldu. Ancak konu ile ilgili kanaldan veya oyuncudan resmi bir açıklama gelmedi.

''Kuruluş Osman Şeyh Edebalı öldü mü? Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız diziden ayrıldı mı?'' soruları, 3 Mayıs 2023 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 124. bölüm ile birlikte yanıt bulacak.

Kuruluş Osman Şeyh Edebalı öldü mü, tarihte nasıl öldü? ATV Kuruluş Osman’ın Şeyh Edebalı’sı Seda Yıldız diziden ayrıldı mı?

ŞEYH EDEBALİ KİMDİR?

Şeyh Edebali (1206-1326), Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı-din bilgini, Ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocası, Râbi'a Bala Hâtun'un babasıdır. Osmanlı Devleti'nin fikir babası.

1206 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. 1326'da 120 yaşlarında Bilecik'te vefat etmiş, dergâhının zikir odasına gömülmüştür.

Osman Gazi nin kayınpederi olup 3 çocuğu vardır. Mahmud Paşa, Mehmed Paşa, Râbi'a Bala Hâtun-dur Osmanlı beyliği kurulduktan sonra epey bir süre Bilecik'te ikamet etmiştir.

Yetiştirdiği müridi Dursun Fakih Osmanlı Devletinin ilk kadısı olarak bilinmektedir. Şeyh Edebali aslen Karamanlı'dır. İlk eğitimini Hanefi fıkıhçısı Necmeddin ez-Zâhidî'den aldı. Daha sonra Şam'a giderek dönemin meşhur alimlerinden dersler aldı. Tefsir, hadis ve İslam hukukunda uzmanlaştı.

Kuruluş Osman Şeyh Edebalı öldü mü, tarihte nasıl öldü? ATV Kuruluş Osman’ın Şeyh Edebalı’sı Seda Yıldız diziden ayrıldı mı?

ŞEYH EDEBALİ KİMDİR, TARİHTE NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜ?

Söylediği sözlerle Osman Gazi'ye pek çok konuda yol gösteren, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı-din bilgini olan Şeyh Edebali'nin 1326 yılında 120 yaşlarında Bilecik'te vefat ettiği söyleniyor.

Vefatından bir ay sonra kızı, dört ay sonra da damadı Osman Gazi ölmüştür.

SON DAKİKA