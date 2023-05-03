Kuruluş Osman Şeyh Edebalı öldü mü, tarihte nasıl öldü? ATV Kuruluş Osman’ın Şeyh Edebalı’sı Seda Yıldız diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

SEDA YILDIZ KURULUŞ OSMAN'DAN AYRILIYOR MU?

Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebalı'nın yaralanması, karaktere hayat veren Seda Yıldız'ın diziden ayrılacağı yönünde düşüncelere neden oldu. Ancak konu ile ilgili kanaldan veya oyuncudan resmi bir açıklama gelmedi.

''Kuruluş Osman Şeyh Edebalı öldü mü? Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız diziden ayrıldı mı?'' soruları, 3 Mayıs 2023 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 124. bölüm ile birlikte yanıt bulacak.