Kuruluş Osman Şeyh Edebalı öldü mü, tarihte nasıl öldü? ATV Kuruluş Osman’ın Şeyh Edebalı’sı Seda Yıldız diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, 3 Mayıs Çarşamba akşamı 124. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde Osman Bey'e zarar vermek isteyen Nayman, Şeyh Edebalı'yı hedef alır ve Şeyh yaralanır. Bu sahne sonrası Kuruluş Osman Şeyh Edebalı öldü mü, tarihte nasıl öldü soruları yanıt aramaya başladı. Nayman'ın kanlı saldırısı tarihte nasıl sonuçlandı izleyicilerde merak uyandırdı. Peki, Kuruluş Osman Şeyh Edebalı öldü mü, ölecek mi, tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman'ın Şeyh Edabalı'sı Seda Yıldız diziden ayrıldı mı, çıktı mı? İşte detaylar.