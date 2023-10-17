Reyting sonuçları 16 Ekim 2023 son dakika: MasterChef All Star, Ömer, Safir reyting sonuçları birincisi kim oldu, belli oldu mu?

Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu yanıt aramaya başladı. 16 Ekim Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları gecenin birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam MasterChef All Star, Ömer ve Safir yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Şimdi ise ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Günün reyting birincisi ABC, AB ve Total reyting sıralaması ile ortaya çıkıyor. İşte, 16 Ekim 2023 Pazartesi reyting sonuçları ve ABC1, AB ve Total sıralaması...