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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 16 Ekim 2023 son dakika: MasterChef All Star, Ömer, Safir reyting sonuçları birincisi kim oldu, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 17.10.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 08:00

Reyting sonuçları 16 Ekim 2023 son dakika: MasterChef All Star, Ömer, Safir reyting sonuçları birincisi kim oldu, belli oldu mu?

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Pazartesi akşamı MasterChef All Star, Ömer ve Safir dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Medya gündemini yakından takip edenler ise sabah saatleri itibarıyla ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırmasına çıktı. MasterChef All Star, Ömer, Safir reyting sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oluyor. Peki, 16 Ekim 2023 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Reyting sonuçları 16 Ekim 2023 Pazartesi: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu yanıt aramaya başladı. 16 Ekim Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları gecenin birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam MasterChef All Star, Ömer ve Safir yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Şimdi ise ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Günün reyting birincisi ABC, AB ve Total reyting sıralaması ile ortaya çıkıyor. İşte, 16 Ekim 2023 Pazartesi reyting sonuçları ve ABC1, AB ve Total sıralaması...

Reyting sonuçları 16 Ekim 2023 Pazartesi: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

16 EKİM 2023 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 16 Ekim 2023 Pazartesi reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları 16 Ekim 2023 Pazartesi: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

16 EKİM 2023 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

16 Ekim 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 16 Ekim 2023 Pazartesi: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

9 Ekim 2023 Pazartesi akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları 16 Ekim 2023 Pazartesi: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

TOTAL

1 - Ömer

2 - Safir

3 - Esra Erol'da

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