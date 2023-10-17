Reyting sonuçları 16 Ekim 2023 son dakika: MasterChef All Star, Ömer, Safir reyting sonuçları birincisi kim oldu, belli oldu mu?

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Pazartesi akşamı MasterChef All Star, Ömer ve Safir dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Medya gündemini yakından takip edenler ise sabah saatleri itibarıyla ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırmasına çıktı. MasterChef All Star, Ömer, Safir reyting sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oluyor. Peki, 16 Ekim 2023 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar…