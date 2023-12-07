Giriş Tarihi: 07.12.2023 06:35
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
06:35
REYTİNG SONUÇLARI 6 ARALIK || Sandık Kokusu, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, MasterChef hangi yapım reyting birincisi?
Dünün reyting sonuçları merak ediliyor. 6 Aralık Çarşamba akşamı reyting mücadelesine yeni bir dizi daha katıldı. Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu ilk bölümüyle seyircinin dikkatini çekti mi, reyting sonuçları belirleyecek. Kuruluş Osman,Dilek Taşı, Eltilerin Savaşı, MastercChef ve Şahane Hayatım gibi dizi, film ve yarışmaların da yayınlandığı gecede reyting sonuçlarında kim galip gelecek TV izleyicileri tarafından sabahın erken saatlerinde merak edildi. Peki, 6 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?