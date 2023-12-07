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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI 6 ARALIK || Sandık Kokusu, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, MasterChef hangi yapım reyting birincisi?
Giriş Tarihi: 07.12.2023 06:35 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 06:35

REYTİNG SONUÇLARI 6 ARALIK || Sandık Kokusu, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, MasterChef hangi yapım reyting birincisi?

Dünün reyting sonuçları merak ediliyor. 6 Aralık Çarşamba akşamı reyting mücadelesine yeni bir dizi daha katıldı. Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu ilk bölümüyle seyircinin dikkatini çekti mi, reyting sonuçları belirleyecek. Kuruluş Osman,Dilek Taşı, Eltilerin Savaşı, MastercChef ve Şahane Hayatım gibi dizi, film ve yarışmaların da yayınlandığı gecede reyting sonuçlarında kim galip gelecek TV izleyicileri tarafından sabahın erken saatlerinde merak edildi. Peki, 6 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 6 ARALIK || Sandık Kokusu, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, MasterChef hangi yapım reyting birincisi?

Dizi severler tarafından yakından takip edilen reyting sonuçlarında geçen hafta Total ve AB'de ilk sırada Kuruluş Osman yer almıştı. Her hafta listede birinci olan yapım, liderliği bırakmazken Total'de ikinci sırada ise Esra erol'da yerini aldı. Kuruluş osman dizisinin özeti ise totalde ilk üç sıralamasında. Peki, bu hafta hangi yapım reyting sonuçlarında birinci olacak? İşte, 6 Aralık dünün reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 6 ARALIK || Sandık Kokusu, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, MasterChef hangi yapım reyting birincisi?

6 ARALIK | REYTİNG SONUÇLARIAÇIKLANDI MI?

6 Aralık Çarşamba günü Sandık Kokusu, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Benim Güzel Ailem MasterChef All Star ve Eltilerin Savaşı gibi yyapımlar izleyiciyle buluştu. reyting sonuçları ise henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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REYTİNG SONUÇLARI 6 ARALIK || Sandık Kokusu, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, MasterChef hangi yapım reyting birincisi?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

29 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Şahane Hayatım, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Şahane Hayatım, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 6 ARALIK || Sandık Kokusu, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, MasterChef hangi yapım reyting birincisi?
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REYTİNG SONUÇLARI 6 ARALIK || Sandık Kokusu, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, MasterChef hangi yapım reyting birincisi?
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