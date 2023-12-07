REYTİNG SONUÇLARI 6 ARALIK || Sandık Kokusu, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, MasterChef hangi yapım reyting birincisi?

Dizi severler tarafından yakından takip edilen reyting sonuçlarında geçen hafta Total ve AB'de ilk sırada Kuruluş Osman yer almıştı. Her hafta listede birinci olan yapım, liderliği bırakmazken Total'de ikinci sırada ise Esra erol'da yerini aldı. Kuruluş osman dizisinin özeti ise totalde ilk üç sıralamasında. Peki, bu hafta hangi yapım reyting sonuçlarında birinci olacak? İşte, 6 Aralık dünün reyting sonuçları...