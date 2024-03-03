Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Reyting sonuçları listesi 1 Mart 2024: Dünün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 03.03.2024 01:32 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 09:21

Reyting sonuçları listesi 1 Mart 2024: Dünün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

1 Mart 2024 Cuma günü birçok yapım ekranlara geldi. Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Ateş Kuşları gibi dizilerin yayınlandığı gecede, en çok izlenen yapım reyting sonuçları ile belli oluyor. Sevilen dizilerin yayınlandığı gecede, reyting sıralaması nasıl şekillendi yakından takip ediliyor. Peki, dünün Reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları listesi 1 Mart 2024: Dünün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

Birçok yapımın ekrana geldiği Cuma akşamında, izleyiciler reyting sonuçları için geri sayıma başladı. İzledikleri dizinin reyting sıralamasını öğrenmek isteyenler, sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlara ulaşıyor. Peki, 1 Mart Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı mı? İş İşte, dünün en çok izlenen yapımları…

Reyting sonuçları listesi 1 Mart 2024: Dünün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Mart Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı!

  • Total'de 1. sırada Show TV'de izleyici ile buluşan "Kızılcık Şerbeti" yer aldı. Total'de 2. sırada Star TV'de ekranlara gelen "Yalı Çapkını" yer aldı. Total 3. sırada ise Now'da yayınlanan "Gaddar" yer aldı.
  • AB'de 1. sırada "Kızılcık Şerbeti" yer aldı. AB'de 2. sırada "Kızılcık Şerbeti" özet bölümü yer aldı. AB 3. sırada ise "Yalı Çapkını" yer aldı.
  • ABC'de 1. sırada "Kızılcık Şerbeti" yer aldı. ABC'de 2. sırada "Kızılcık Şerbeti" özet bölümü yer aldı. ABC 3. sırada ise "Gaddar" yer aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları listesi 1 Mart 2024: Dünün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

1 MART 2024 REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları (1 Mart) açıklandı Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar, Arka Sokaklar reyting sonucu

Reyting sonuçları listesi 1 Mart 2024: Dünün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları (1 Mart) açıklandı Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar, Arka Sokaklar reyting sonucu

Reyting sonuçları listesi 1 Mart 2024: Dünün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları (1 Mart) açıklandı Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar, Arka Sokaklar reyting sonucu