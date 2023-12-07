SAKLA BENİ 6. BÖLÜM İZLE || Star TV Sakla Beni son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri

Diğer yandan Mete ile evlenmek Naz'ı çok mutlu etse de düğünde yaşananlar onun gerilim dolu bir gece geçirerek tekrar anne evine dönmesine neden olur.

Bu gelişme iki aile arasındaki iplerin daha da gerilmesine neden olurken, Naz, Kont Ziya'nın ezici otoritesiyle tanışmanın şokunu yaşar.