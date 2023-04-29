Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 29 Nisan 2023 Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta kimler var?

Şarkılar Bizi Söyler 73. Bölüm fragmanı Kanal D tarafından yayınlandı. Her hafta birbirinden ünlü konukları ağırlayan programın yeni bölümünü izlemek isteyen izleyiciler, bu haftaki Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler sorusuna yanıt aramaya başladı. Bugünün konsepti ve konuk olacak isimler araştırıyor. Peki, 29 Nisan 2023 Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte haftanın isimleri ve bu geceki Şarkılar Bizi Söyler konukları…