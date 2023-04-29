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Haberler Fotohaber Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 29 Nisan 2023 Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta kimler var?
Giriş Tarihi: 29.04.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 15:50

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 29 Nisan 2023 Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta kimler var?

Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği program, her cumartesi akşamı farklı konseptlerle birbirinden değerli konukları ağırlıyor. Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler sorusu izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, 29 Nisan 2023 Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var, bu akşamın konukları kimler? İşte bu hafta programa konuk olacak isimler…

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 29 Nisan 2023 Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta kimler var?

Şarkılar Bizi Söyler 73. Bölüm fragmanı Kanal D tarafından yayınlandı. Her hafta birbirinden ünlü konukları ağırlayan programın yeni bölümünü izlemek isteyen izleyiciler, bu haftaki Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler sorusuna yanıt aramaya başladı. Bugünün konsepti ve konuk olacak isimler araştırıyor. Peki, 29 Nisan 2023 Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte haftanın isimleri ve bu geceki Şarkılar Bizi Söyler konukları…

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 29 Nisan 2023 Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta kimler var?

29 Nisan 2023 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

29 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak olan Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölüm konukları Türk müziğinin sevilen sanatçısı Soner Olgun ve arabesk müziğin başarılı sanatçısı İntizar olacak.

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'da Kanal D'de ekrana gelecek.

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Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 29 Nisan 2023 Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta kimler var?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'DE BU HAFTA!

Programın ilk dakikalarında Soner Olgun kendine has yorumuyla "Hekimoğlu" eserini seslendirecek. Ardından İntizar sahnedeki yerini alacak ve "Sensiz Olamam", "Ihlamurlar Altında" gibi dillerden düşmeyen şarkılarını yorumlayacak.

Sibel Can ve İntizar'ın "Mutlu Ol Yeter" şarkısındaki benzersiz performansı ile İntizar ve Hakan Altun'un "Unutamadım" şarkısındaki muhteşem düeti geceye imzasını atacak.

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 29 Nisan 2023 Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta kimler var?

Şarkılar Bizi Söyler'in oturma odasında ise sevilen seslerin "Duydum ki Unutmuşsun" şarkısındaki eşsiz yorumlarıyla unutulmayacak bir müzik ziyafeti yaşanacak.

Birbirinden değerli konukların ağırlandığı Şarkılar Bizi Söyler stüdyosunda, şarkılar hep birlikte söylenecek, benzersiz bir gece yaşanacak.

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 29 Nisan 2023 Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta kimler var?
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