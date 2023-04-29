Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 29 Nisan 2023 Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta kimler var?

Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği program, her cumartesi akşamı farklı konseptlerle birbirinden değerli konukları ağırlıyor. Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler sorusu izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, 29 Nisan 2023 Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var, bu akşamın konukları kimler? İşte bu hafta programa konuk olacak isimler…