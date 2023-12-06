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Haberler Fotohaber Show TV Sandık Kokusu gerçek hikayesi nedir, sonunda ne oluyor? Sandık Kokusu gerçek hikaye mi, uyarlama mı?
Giriş Tarihi: 06.12.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 13:52

Show TV Sandık Kokusu gerçek hikayesi nedir, sonunda ne oluyor? Sandık Kokusu gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu ilk bölümü ile bu akşam yayın hayatına başlıyor. Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Metin Akdülger'in paylaştığı dizide üç çocuk annesi Karsu ve ailesinin trajik bir kaza sonrası değişen yaşamı anlatılıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun otururken senaryosunu ise Melis Civelek ile Zeynep Gür üstleniyor. Peki, Sandık Kokusu hikayesi gerçek mi, uyarlama mı, hikayenin sonunda ne oluyor? İşte, Sandık Kokusu konusu ve diziye dair tüm merak edilenler…

Show TV Sandık Kokusu gerçek hikayesi nedir, sonunda ne oluyor? Sandık Kokusu gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Sandık Kokusu dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyicisini selamlayacak. Çarşamba günleri Show TV ekranlarında yayınlanacak olan yapımın başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Metin Akdülger paylaşıyor. Konusu ile dikkat eken yapımın gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı olduğuna dair araştırmalar başladı. Peki, Sandık Kokusu hikayesi gerçek mi, uyarlama mı? İşte Sandık Kokusu dizisi konusu ve oyuncuları...

Show TV Sandık Kokusu gerçek hikayesi nedir, sonunda ne oluyor? Sandık Kokusu gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

SANDIK KOKUSU BUGÜN BAŞLIYOR!

Sandık Kokusu dizisi 6 Aralık Çarşamba günü (bugn) Show TV ekranlarında başlıyor.

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Show TV Sandık Kokusu gerçek hikayesi nedir, sonunda ne oluyor? Sandık Kokusu gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

SANDIK KOKUSU KONUSU NEDİR?

Güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak.

Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

Show TV Sandık Kokusu gerçek hikayesi nedir, sonunda ne oluyor? Sandık Kokusu gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Karsu üçüncü çocuğunu yeni doğurmuş, annesi Filiz ona yardıma gelmiştir. Filiz, kızı biraz rahat etsin diye Karsu'nun oğlu Kuzey'i İstanbul'a götürürken talihsiz bir olay olur ve Kuzey kaybolur.

Kuzey'in kaybolması Karsu'nun hayatını mahvederken, Karsu ve Filiz bir daha görüşmemek üzere ayrılırlar.

Show TV Sandık Kokusu gerçek hikayesi nedir, sonunda ne oluyor? Sandık Kokusu gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI KİMLER?
Özge Özpirinçci Karsu

Demet Akbağ Filiz

Metin Akdülger

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