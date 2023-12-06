Giriş Tarihi: 06.12.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 13:52

Show TV Sandık Kokusu gerçek hikayesi nedir, sonunda ne oluyor? Sandık Kokusu gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu ilk bölümü ile bu akşam yayın hayatına başlıyor. Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Metin Akdülger'in paylaştığı dizide üç çocuk annesi Karsu ve ailesinin trajik bir kaza sonrası değişen yaşamı anlatılıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun otururken senaryosunu ise Melis Civelek ile Zeynep Gür üstleniyor. Peki, Sandık Kokusu hikayesi gerçek mi, uyarlama mı, hikayenin sonunda ne oluyor? İşte, Sandık Kokusu konusu ve diziye dair tüm merak edilenler…