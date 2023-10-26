ÜÇ KIZ KARDEŞ 59. BÖLÜM FULL HD İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça kesintisiz izle

ÜÇ KIZ KARDEŞ 59. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Somer Türkan'ı Defne'nin velayeti için kaçırmış olsa da ikili arasında beklenmedik bir yakınlaşma olur. Bu bir aşk oyunu mu yoksa iki tarafında yüzleşmek zorunda kalacağı bir gerçeğin başlangıcı mı olacak? Sevilay bu durumu bir fırsata dönüştürerek Kartal'ın karşısına çıkar. Türkan'ı merakla bekleyen Kartal, Somer'le birlikte olduğunu öğrendiğinde müthiş bir öfkeyle peşlerine düşer. Kartal, Korman Ailesi'nin evini basıp Türkan'ı arar. Türkan'ı bulamayan Kartal, Mustafa ile kavgaya tutuşur. Somer ve Türkan'ı saklandıkları yerde bulan Kartal silahını Somer'e doğrultur. Peki, Kartal Somer'i vuracak mı?