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Haberler Fotohaber ÜÇ KIZ KARDEŞ 59. BÖLÜM FULL HD İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça kesintisiz izle
Giriş Tarihi: 26.10.2023 20:40 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 20:40

ÜÇ KIZ KARDEŞ 59. BÖLÜM FULL HD İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça kesintisiz izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş 59. Bölümü ekranlarda yerini aldı. İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uygulanan yapımın başrollerini Reha Özcan, İclal Aydın, Berkez Güven ve Özgür Kaya paylaşıyor. Her salı akşamı Kanal D ekranlarınla seyircisiyle Üç Kız Kardeş son bölüm araştırmaları hız kazandı. Bu hafta ekrana gelen yeni bölümünde Sadık, çok sevdiği eşi Nesrin'i Müjgan'a anlatır. Müjgan ise gizemli görünümünde yaşadığı acıları saklamaya çalışır. İşte, Üç Kız Kardeş 59. Bölüm tek parça full HD kesintisiz izle Kanal D linki….

ÜÇ KIZ KARDEŞ 59. BÖLÜM FULL HD İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça kesintisiz izle

TV kuşağında salı günlerinin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş son bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle araştırmaları hız kazandı. İclal Aydın'ın aynı isimli romanından diziye uyarlanan yapımın yeni bölümünde nefesler tutuldu. İşte, Üç Kız Kardeş 59. Bölüm tek parça full HD kesintisiz izle Kanal D linki….

ÜÇ KIZ KARDEŞ 59. BÖLÜM FULL HD İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça kesintisiz izle

ÜÇ KIZ KARDEŞ 59. BÖLÜM FULL İZLE
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Üç Kız Kardeş 59. Bölüm izle

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 59. BÖLÜM FULL HD İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça kesintisiz izle

ÜÇ KIZ KARDEŞ 59. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Somer Türkan'ı Defne'nin velayeti için kaçırmış olsa da ikili arasında beklenmedik bir yakınlaşma olur. Bu bir aşk oyunu mu yoksa iki tarafında yüzleşmek zorunda kalacağı bir gerçeğin başlangıcı mı olacak? Sevilay bu durumu bir fırsata dönüştürerek Kartal'ın karşısına çıkar. Türkan'ı merakla bekleyen Kartal, Somer'le birlikte olduğunu öğrendiğinde müthiş bir öfkeyle peşlerine düşer. Kartal, Korman Ailesi'nin evini basıp Türkan'ı arar. Türkan'ı bulamayan Kartal, Mustafa ile kavgaya tutuşur. Somer ve Türkan'ı saklandıkları yerde bulan Kartal silahını Somer'e doğrultur. Peki, Kartal Somer'i vuracak mı?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 59. BÖLÜM FULL HD İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça kesintisiz izle

Serdar Dönüş'ün tedavi olduğu hastanede işe başlar. Aylin konusunda iyice köşeye sıkışır. Kızının evlendiğini öğrenen Sadık'la Kartal arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Kartal bununla da kalmaz Rüçhan'ın evine gider. Hesap sorar. Rüçhan ise Sadık'a Türkan'ın yaptığının yanlış olduğunu, eski kocasının ortağıyla evlenmesinin rezillik olduğunu söyler. Türkan ise yaşadıklarından dolayı Somer'e ne kadar kızarsa kızsın, ona hala aşık olduğunu söyler. Peki, Somer ile Türkan arasındaki aşkın yeniden depreştiğini gören Kartal şimdi ne yapacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 59. BÖLÜM FULL HD İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça kesintisiz izle

Türkan ve Somer kaldıkları evde bir karar verirler ancak, kendilerini bekleyen tehlikeden habersizdirler.

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