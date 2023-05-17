Üç Kız Kardeş bu hafta var mı yok mu, neden yok? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kanal D yayın akışı

Giriş Tarihi: 17.05.2023 19:51 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 19:51

Her Salı akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanan Üç Kız Kardeş bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Başrollerinde İclal Aydın, Özgü Kaya ve Berker Güven'in yer aldığı dizinin yeni bölümü Kanal D yayın akışı listesinde yer almadı. Bu noktada dizinin takipçileri Üç Kız Kardeş yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı sorularına yanıt aramaya başladı. Sorular, Kanal D yayın akışı ile yanıt buluyor. Peki, Üç Kız Kardeş bu hafta var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, tüm merak edilenler…