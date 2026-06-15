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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yöntemini açıkladı: Kalbiniz ne durumda? Evde 2 dakikada yapabileceğiniz 6 kritik test!
Giriş Tarihi: 15.06.2026 09:59
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yöntemini açıkladı: Kalbiniz ne durumda? Evde 2 dakikada yapabileceğiniz 6 kritik test!
Günlük hayatın koşturmacasında kalbimizin ne kadar yorulduğunu çoğunlukla gözden kaçırıyoruz. Oysa kalbiniz ve damar sisteminiz, alarm vermeden önce size çok önemli ipuçları fısıldıyor olabilir. Sağlıklı bir yaşamın sırlarını her fırsatta paylaşan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, evde sadece 2 dakikada uygulayabileceğiniz hayati testleri açıkladı!