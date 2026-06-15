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Haberler Fotohaber Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yöntemini açıkladı: Kalbiniz ne durumda? Evde 2 dakikada yapabileceğiniz 6 kritik test!
Giriş Tarihi: 15.06.2026 09:59

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yöntemini açıkladı: Kalbiniz ne durumda? Evde 2 dakikada yapabileceğiniz 6 kritik test!

Günlük hayatın koşturmacasında kalbimizin ne kadar yorulduğunu çoğunlukla gözden kaçırıyoruz. Oysa kalbiniz ve damar sisteminiz, alarm vermeden önce size çok önemli ipuçları fısıldıyor olabilir. Sağlıklı bir yaşamın sırlarını her fırsatta paylaşan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, evde sadece 2 dakikada uygulayabileceğiniz hayati testleri açıkladı!

OSMAN MÜFTÜOĞLU
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yöntemini açıkladı: Kalbiniz ne durumda? Evde 2 dakikada yapabileceğiniz 6 kritik test!

Kalp sağlığınızı değerlendirmek için her zaman hastaneye gitmeniz gerekmez. Elbette evde yapılan testler tıbbi muayenenin yerini tutmaz ama kalbiniz ve damarlarınız hakkında önemli ipuçları verebilir. İşte sizin için önerdiklerim.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yöntemini açıkladı: Kalbiniz ne durumda? Evde 2 dakikada yapabileceğiniz 6 kritik test!

NABIZ TESTİ
Sabah yataktan kalkmadan önce nabzınızı ölçün. Dinlenme nabzının genellikle dakikada 60-80 arasında olması beklenir. Sürekli yüksek seyreden bir nabız, stres, kondisyon düşüklüğü, uyku sorunları veya bazı sağlık problemlerinin işareti olabilir.

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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yöntemini açıkladı: Kalbiniz ne durumda? Evde 2 dakikada yapabileceğiniz 6 kritik test!

MERDİVEN TESTİ
İki veya üç kat merdiveni normal tempoda çıkın. Göğüs ağrısı, aşırı nefes darlığı, çarpıntı veya baş dönmesi hissediyorsanız kalp-damar sisteminiz daha ayrıntılı değerlendirmeyi hak ediyor olabilir.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yöntemini açıkladı: Kalbiniz ne durumda? Evde 2 dakikada yapabileceğiniz 6 kritik test!

BEL ÇEVRESİ TESTİ
Bel çevresi sadece kilo değil, kalp sağlığı açısından da önemli bir göstergedir. Erkeklerde 94 santimetrenin, kadınlarda 80 santimetrenin üzerindeki ölçümler kardiyometabolik riskin arttığını düşündürebilir.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yöntemini açıkladı: Kalbiniz ne durumda? Evde 2 dakikada yapabileceğiniz 6 kritik test!

TANSİYON KONTROLÜ
Ev tipi güvenilir bir tansiyon aletiyle birkaç gün boyunca ölçüm yapın. Tek bir ölçüm değil, düzenli ölçümlerin ortalaması önemlidir. Yüksek tansiyon kalp hastalıklarının en önemli risk faktörlerinden biridir.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yöntemini açıkladı: Kalbiniz ne durumda? Evde 2 dakikada yapabileceğiniz 6 kritik test!

YÜRÜME TESTİ
10 dakikalık tempolu bir yürüyüş yapın. Yürüyüş sırasında göğüste baskı, nefes darlığı, aşırı yorgunluk veya düzensiz kalp atışı hissediyorsanız bunu önemseyin.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yöntemini açıkladı: Kalbiniz ne durumda? Evde 2 dakikada yapabileceğiniz 6 kritik test!

HORLAMA VE UYKU TESTİ
Yüksek sesle horlama, gece nefes durmaları ve sabah yorgun uyanma uyku apnesinin habercisi olabilir. Uyku apnesi ise hipertansiyon, ritim bozukluğu ve kalp hastalıklarıyla yakından ilişkilidir.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yöntemini açıkladı: Kalbiniz ne durumda? Evde 2 dakikada yapabileceğiniz 6 kritik test!

NABIZ TOPARLANMA TESTİ
Bir dakikalık hızlı merdiven çıkışından sonra nabzınızı ölçün. Birkaç dakika içinde belirgin şekilde düşmüyorsa kardiyovasküler kondisyonunuz zayıf olabilir.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yöntemini açıkladı: Kalbiniz ne durumda? Evde 2 dakikada yapabileceğiniz 6 kritik test!

KALBİNİZİN MESAJLARINI DİNLEYİN
Yeni tıp anlayışı, kalp krizini tedavi etmekten çok onu önlemeyi hedefliyor. Nabzınızı, tansiyonunuzu, bel çevrenizi, uykunuzu ve egzersiz kapasitenizi takip etmek; kalbinizin geleceğini korumak için atılabilecek en basit ama en etkili adımlardan biridir.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yöntemini açıkladı: Kalbiniz ne durumda? Evde 2 dakikada yapabileceğiniz 6 kritik test!

UNUTMAYIN: En iyi kalp testi, kalbiniz hastalanmadan önce yapılan testtir. Sağlıklı bir kalp için amaç sürprizleri beklemek değil, riskleri önceden fark etmektir.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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