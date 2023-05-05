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Haberler Fotohaber 5 Mayıs 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 05.05.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 14:07

5 Mayıs 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

"Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları sporseverler tarafından araştırılıyor. Sporseverler 5 Mayıs 2023 Cuma günü hangi maçların olduğunu merak ediyor. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, FIFA, Şampiyonlar Ligi maçları sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 5 Mayıs 2023 maç takvimi

5 Mayıs 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

"Bugün hangi maçlar var?" sorusu sporseverler tarafından her gün düzenli olarak araştırılan konuların başında yer alıyor. Sporseverler 5 Mayıs 2023 maç takvimini merak ediyor. Süper Lig ve Milli Takım dışımda da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 5 Mayıs 2023 maç takvimi

5 Mayıs 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

YILDIZ SİGORTAM.NET - YILYAK SAMSUNSPOR

Yıldız Sigortam.Net - Yılyak Samsunspor basketbol maçı bugün saat 14.00'da TRT Spor'da basketbolseverlerle canlı olarak buluşacak.

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5 Mayıs 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

YILDIZ ECZACIBAŞI - THY

Yıldız Eczacıbaşı - THY arasındaki voleybol maçı bugün saat 16.00'da oynanıyor. TRT Spor'da canlı olarak yayınlanacak.

5 Mayıs 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET

Vakıfbank - Fenerbahçe Opet arasında oynanacak voleybol müsahabakası 19.00'da TRT Spor ekranlarında canlı olarak seyirciyle buluşacak.

5 Mayıs 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - OLYMPİAKOS

Fenerbahçe Beko - Olympiakos arasında oynanacak basketbol müsahabakası 20.45'de S Sport ekranlarında canlı olarak seyirciyle buluşacak.

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