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- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 09.12.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 09:57
Ahmet Çakar Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 14. haftasında , deplasmanda 'yı 3-2 mağlup etti.

Ahmet Çakar Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemi , - maçını ve karşılaşmanın tartışmalı hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

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Ahmet Çakar Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

'ta gencecik bir oyuncu var. Adı Umut Nayir. Beşiktaş'ın bu seneki maçlarında kırılma anlarının başrol oyuncusu.

Ahmet Çakar Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Sezon başı çok kötü gidiyordu. Abdullah Avcı tartışılıyor ve hafta sonu da Galatasaray maçı vardı. Burak sakattı, Umut oynadı ve onun golüyle Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi.

Ahmet Çakar Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Belki Abdullah hoca gidecekti, karışacaktı ama ne olduysa o maçtan sonra oldu. İyi oynamasa da Beşiktaş art arda maçlar kazanıp 'ya geldi.

Ahmet Çakar Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Yine mağluptular, üstelik rakip 10 kişiydi ama son 20 dakikada hele hele galibiyet golü son saniyede gelmek üzere maçı alıp Umut Nayir sayesinde şampiyonluğun en önemli adaylarından biri oluverdiler.

Ahmet Çakar Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

dün gece kaybetseydi tuhaf olurdu. yanlış bir hakem kararıyla yaklaşık 75 dakika 10 kişi oynamak zorunda kalsa da 10 kişiyken hep öne geçti.

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