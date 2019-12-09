Ahmet Çakar Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar bugünkü yazısında, Kasımpaşa - Beşiktaş maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. SABAH'ın usta kalemi Ahmet Çakar, Kasımpaşa - Beşiktaş maçını ve karşılaşmanın tartışmalı hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... Beşiktaş'ta gencecik bir oyuncu var. Adı Umut Nayir. Beşiktaş'ın bu seneki maçlarında kırılma anlarının başrol oyuncusu. Sezon başı Beşiktaş çok kötü gidiyordu. Abdullah Avcı tartışılıyor ve hafta sonu da Galatasaray maçı vardı. Burak sakattı, Umut oynadı ve onun golüyle Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi. Belki Abdullah hoca gidecekti, Beşiktaş karışacaktı ama ne olduysa o maçtan sonra oldu. İyi oynamasa da Beşiktaş art arda maçlar kazanıp Kasımpaşa'ya geldi. Yine mağluptular, üstelik rakip 10 kişiydi ama son 20 dakikada hele hele galibiyet golü son saniyede gelmek üzere maçı alıp Umut Nayir sayesinde şampiyonluğun en önemli adaylarından biri oluverdiler. Beşiktaş dün gece kaybetseydi tuhaf olurdu. Kasımpaşa yanlış bir hakem kararıyla yaklaşık 75 dakika 10 kişi oynamak zorunda kalsa da 10 kişiyken hep öne geçti.