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Haberler Fotohaber Arsenal Chelsea maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler: İngiltere Premier Lig Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 02.05.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 13:52

Arsenal Chelsea maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler: İngiltere Premier Lig Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Arsenal Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta soruları İngiltere futbolunu sevenler tarafından araştırılmakta. Arsenal şampiyonluk umutlarını sürdürmek isterken, Chelsea ise hayal kırıklığı sezonu Londra derbisini kazanarak kapatmak istiyor. Sporseverler, "Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?" sorusuna yanıt aramakta. Emirates Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemi Robert Jones olarak belirlendi. İngiltere Premier Lig 34. haftası, Londra derbisiyle sona erecek. İşte Arsenal Chelsea maçı canlı izle ekranı

Arsenal Chelsea maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11’ler: İngiltere Premier Lig Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Arsenal Chelsea maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler sporseverler tarafından araştırılmakta. Londra derbisi Emirates'te oynanacak ve maçta düdüğü Robert Jones çalacak. Bu noktada "Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?" sorusu yanıt aramakta. İşte Arsenal Chelsea maçı canlı izle ekranı

Arsenal Chelsea maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11’ler: İngiltere Premier Lig Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

ARSENAL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Arsenal Chelsea maçı 22.00'da ve Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Maçın hakemi Robert Jones olarak belirlendi.

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Arsenal Chelsea maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11’ler: İngiltere Premier Lig Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

ARSENAL CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç beinsports 3'te canlı olarak yayınlanacak.

Arsenal Chelsea maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11’ler: İngiltere Premier Lig Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

ARSENAL CHELSEA MAÇI CANLI İZLE

https://beinsports.com.tr/

Arsenal Chelsea maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11’ler: İngiltere Premier Lig Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

ARSENAL CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arsenal:

Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Trossard; Jesus

Chelsea:

Kepa; Chalobah, Silva, Fofana, Chilwell; Fernandez, Kante, Gallagher; Felix, Havertz

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