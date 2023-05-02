Giriş Tarihi: 02.05.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 13:52

Arsenal Chelsea maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler: İngiltere Premier Lig Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Arsenal Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta soruları İngiltere futbolunu sevenler tarafından araştırılmakta. Arsenal şampiyonluk umutlarını sürdürmek isterken, Chelsea ise hayal kırıklığı sezonu Londra derbisini kazanarak kapatmak istiyor. Sporseverler, "Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?" sorusuna yanıt aramakta. Emirates Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemi Robert Jones olarak belirlendi. İngiltere Premier Lig 34. haftası, Londra derbisiyle sona erecek. İşte Arsenal Chelsea maçı canlı izle ekranı