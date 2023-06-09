Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Atatürk Olimpiyat Stadı nerede? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak! Atatürk Olimpiyat Stadı nasıl gidilir?
Giriş Tarihi: 09.06.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 16:59

Atatürk Olimpiyat Stadı nerede? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak! Atatürk Olimpiyat Stadı nasıl gidilir?

Atatürk Olimpiyat Stadı konumu ve ulaşım bilgisi 2023 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olması nedeniyle araştırılıyor. Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne sayılı saatler kaldı. Dünyanın dört bir yanından gelen futbolseverler, Mancester City ve Inter mücadelesine ev sahipliği yapacak olan stada ilişkin detaylar sorgulamaya başladı. Atatürk Olimpiyat Stadı nerede sorusu bu noktada yanıt arıyor. Stadın nerede olduğu, nasıl gidildiği ve seyirci kapasitesi merak ediliyor. Peki, Atatürk Olimpiyat Stadı nasıl gidilir, metro gidiyor mu? İşte yanıtı….

Atatürk Olimpiyat Stadı nerede? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak! Atatürk Olimpiyat Stadı nasıl gidilir?

Atatürk Olimpiyat Stadı nerede sorusunun yanıtı gündemde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu yıl İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için heyecan dorukta. Mancester City ve Inter karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Geri sayım devam ederken futbolseverler, Atatürk Olimpiyat Stadı konumu, ulaşımı, seyirci kapasitesi gibi detayları araştırmaya koyuldu. Tiyatrodan eğitim sınıflarına kadar her türlü organizasyona ev sahipliği yapabilecek donanımda olan stad, UEFA'nın 5 Yıldızlı Stadlar listesinde de bulunuyor. Peki, 2023 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı nasıl gidilir, metro gidiyor mu? İşte detaylar…

Atatürk Olimpiyat Stadı nerede? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak! Atatürk Olimpiyat Stadı nasıl gidilir?

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI NEREDE?

Atatürk Olimpiyat Stadı İstanbul'un Başakşehir ilçesinde İkitelli bölgesinde yer alıyor.

Adresi ise Ziya Gökalp Mah., Olimpiyat Stadı Yolu No:1, 34490 İkitelli/Başakşehir/İstanbul olarak geçiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Atatürk Olimpiyat Stadı nerede? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak! Atatürk Olimpiyat Stadı nasıl gidilir?

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'DA NASIL GİDİLİR?

İstanbul, İkitelli'de bulunan stada en kolay ve trafiksiz ulaşım M3 metro hattı ile sağlamaktadır.

Atatürk Olimpiyat Stadı, M3 metro hattının son durağında yer alıyor. M3 metro hattına ulaşmak için de M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattına binerek Kirazlı durağından M3'e aktarma yapabilirsiniz.

Aynı zamanda Yenibosna metro durağından kalkan 79K otobüs hattıyla direkt olarak ulaşım sağlayabilirsiniz.

Atatürk Olimpiyat Stadı nerede? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak! Atatürk Olimpiyat Stadı nasıl gidilir?

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI SEYİRCİ KAPASİTESİ KAÇ?

Uluslararası futbol şampiyonaları ve dünya atletizm şampiyonalarının yapılabileceği, IAAF, FIFA ve IOC şartlarını karşılayan Atatürk Olimpiyat Stadı'nın son düzenlemelerden sonra toplam seyirci kapasitesi 75.145'e düşürülmüştür.

Atatürk Olimpiyat Stadı nerede? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak! Atatürk Olimpiyat Stadı nasıl gidilir?

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI SEYİRCİ REKORU HANGİ TAKIMDA?

Süper Lig tarihinde seyirci rekorunun kırıldığı önceki maç, 2003-2004 sezonunda, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 21 Eylül 2003 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki 2-2 sonuçlanan karşılaşma olmuştu. Beşiktaş taraftarı daha önce 132 desibellik ses rekoru kırmıştı.

SON DAKİKA