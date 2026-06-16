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Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:39

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 16 Haziran bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünyanın en büyük futbol organizasyonunda heyecan hız kesmeden devam ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda İran ve Yeni Zelanda, dört golün çıktığı mücadelede yenişemedi ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Günün öne çıkan maçında ise Fransa ile Senegal karşı karşıya gelecek. Turnuvada bugün ve yarın sahne alacak takımların maç takvimi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 16 Haziran bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol şöleni 2026 FIFA Dünya Kupası'nda tüm coşkusuyla sürüyor. İran ile Yeni Zelanda arasında oynanan G Grubu karşılaşması 2-2 sonuçlanırken, gözler şimdi Fransa ile Senegal arasında oynanacak zorlu mücadeleye çevrildi. Turnuvanın ilerleyen aşamaları öncesinde büyük önem taşıyan karşılaşmaların güncel programı açıklandı.

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 16 Haziran bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 HAZİRAN 2026

Suudi Arabistan - Uruguay (H Grubu)

İran - Yeni Zelanda (G Grubu)

Fransa - Senegal (I Grubu)

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 16 Haziran bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası heyecanının yaşanacağı 16 Haziran Salı günündeki karşılaşmalar, Türkiye'de TRT kanalları aracılığıyla futbolseverlerle buluşacak. Maçlar ücretsiz ve şifresiz yayınlanacak.

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 16 Haziran bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

17 HAZİRAN ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR?

01:00 Irak - Norveç FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor

04:00 Arjantin - Cezayir FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1

07:00 Avusturya - Ürdün FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 16 Haziran bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 16 Haziran bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 16 Haziran bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 16 Haziran bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 16 Haziran bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

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