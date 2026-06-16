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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 16 Haziran bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:39
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 16 Haziran bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dünyanın en büyük futbol organizasyonunda heyecan hız kesmeden devam ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda İran ve Yeni Zelanda, dört golün çıktığı mücadelede yenişemedi ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Günün öne çıkan maçında ise Fransa ile Senegal karşı karşıya gelecek. Turnuvada bugün ve yarın sahne alacak takımların maç takvimi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.