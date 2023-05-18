FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2023: Spor Toto Süper Lig fikstürü ile Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım başladı. Hem şampiyonluk hem düşme yarışında kıran kırana mücadelelerin yaşandığı ligin kaderini kalan maçlar belirleyecek. Son olarak ligin 34. Haftası dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Sarı Lacivetliler, 3 puanı hanesine yazdırdı. Böylece ligdeki puanını 71 yapan Kanarya, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirmiş oldu. Bu galibiyet sonrası gözler Fenerbahçe'nin kalan maç takvimine çevrildi. Peki, Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? İşte Fenerbahçe kalan maçları ve Süper Lig puan durumu…