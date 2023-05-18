FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2023: Spor Toto Süper Lig fikstürü ile Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 34. Haftasında Fenerbahçe, 18 Mayıs Perşembe akşamı Trabzonspor ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Kanarya, aldığı sonuçla ligde 71 puana yükselerek Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Finale doğru adım adım ilerlerken Fenerbahçe'nin kalan maçlarda kimle karşılaşacağı sarı lacivertliler tarafından merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? İşte, 2023 Süper Lig fikstürü ile Fenerbahçe kalan maçları ve puan durumu…