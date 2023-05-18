Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2023: Spor Toto Süper Lig fikstürü ile Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 18.05.2023 23:48 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 23:48

FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2023: Spor Toto Süper Lig fikstürü ile Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 34. Haftasında Fenerbahçe, 18 Mayıs Perşembe akşamı Trabzonspor ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Kanarya, aldığı sonuçla ligde 71 puana yükselerek Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Finale doğru adım adım ilerlerken Fenerbahçe'nin kalan maçlarda kimle karşılaşacağı sarı lacivertliler tarafından merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? İşte, 2023 Süper Lig fikstürü ile Fenerbahçe kalan maçları ve puan durumu…

FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2023: Spor Toto Süper Lig fikstürü ile Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım başladı. Hem şampiyonluk hem düşme yarışında kıran kırana mücadelelerin yaşandığı ligin kaderini kalan maçlar belirleyecek. Son olarak ligin 34. Haftası dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Sarı Lacivetliler, 3 puanı hanesine yazdırdı. Böylece ligdeki puanını 71 yapan Kanarya, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirmiş oldu. Bu galibiyet sonrası gözler Fenerbahçe'nin kalan maç takvimine çevrildi. Peki, Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? İşte Fenerbahçe kalan maçları ve Süper Lig puan durumu…

FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2023: Spor Toto Süper Lig fikstürü ile Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI HANGİLERİ?

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin kalan maçları detayları ve tüm bilgiler şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2023: Spor Toto Süper Lig fikstürü ile Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

FENERBAHÇE KALAN MAÇLAR (71 PUAN)

Fenerbahçe - Hatayspor H

Fenerbahçe - Antalyaspor (36. Hafta)

Galatasaray - Fenerbahçe (37. Hafta)

Fenerbahçe - Gaziantep H

FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2023: Spor Toto Süper Lig fikstürü ile Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) paylaştığı takvime göre, 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezonu 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2023: Spor Toto Süper Lig fikstürü ile Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

İŞTE SÜPER LİG PUAN DURUMU

SON DAKİKA