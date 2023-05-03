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Haberler Fotohaber Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izle ekranı! THY Euroleague play-off Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 15:12

Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izle ekranı! THY Euroleague play-off Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı yayın bilgileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. THY Euroleague play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, Olympiakos'u Yunanistan'da yenerek serisi 1 – 1 yaptı. Maçı canlı takip etmek isteyenler, "Fenerbahçe Beko Olympiakos hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Bir galibiyet bir mağlubiyet alan sarı lacivertliler 3 puan topla avantajlı hale gelmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izle!

Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izle ekranı! THY Euroleague play-off Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçın hakemi Sloven Matej Boltauzer olarak belirlendi. Bu noktada, Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı canlı izle ekranı

Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izle ekranı! THY Euroleague play-off Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE BEKO - OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanlı mücadele S-Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izle ekranı! THY Euroleague play-off Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE BEKO - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Olympiakos maçı 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü (bugün) oynanacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadele Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek.

Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izle ekranı! THY Euroleague play-off Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE BEKO PLAY-OFF MAÇLARI

THY EuroLeague play-off turu 3. Maç

3 Mayıs 2023 Çarşamba

Fenerbahçe Beko - Olympiacos Piraeus

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu / 20.45

4. Maç 5 Mayıs günü; 5. Maç 9 veya 10 Mayıs günü oynanacak.

Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izle ekranı! THY Euroleague play-off Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

DURUM 1-1!

Basketbol THY Euroleague play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 82-78 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede üçüncü müsabaka, 3 Mayıs Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

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