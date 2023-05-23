Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? Süper Lig’de Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte fikstür ve puan durumu

Spor Toto Süper Lig finali için geri sayım başladı. 35. Haftada Galatasaray lider konumdayken Fenerbahçe hemen arkasında onu takip ediyor. Taraftarlar, Fenerbahçe'nin kalan maçları konusunda araştırmalara başladı. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan takımlar son şanslarını değerlendiriyor. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, şampiyon olma ihtimali var mı soruları yanıt arıyor. Peki, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak, kaç puan gerekiyor? İşte, 2023 Süper Lig maç takvimi ile Fenerbahçe fikstürü…