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Haberler Fotohaber Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? Süper Lig'de Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte fikstür ve puan durumu
Giriş Tarihi: 23.05.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 14:05

Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? Süper Lig'de Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte fikstür ve puan durumu

Spor Toto Süper Lig finali için geri sayım başladı. 35. Haftada Galatasaray lider konumdayken Fenerbahçe hemen arkasında onu takip ediyor. Taraftarlar, Fenerbahçe'nin kalan maçları konusunda araştırmalara başladı. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan takımlar son şanslarını değerlendiriyor. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, şampiyon olma ihtimali var mı soruları yanıt arıyor. Peki, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak, kaç puan gerekiyor? İşte, 2023 Süper Lig maç takvimi ile Fenerbahçe fikstürü

Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? Süper Lig’de Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte fikstür ve puan durumu

Fenerbahçe kalan maçları, puan durumu ve maç takvimi ile araştırılıyor. Ligde ve kupada mücadelesini sürdüren FB, ligde 74 puanla Galatasaray ile 5 puanlık farkını henüz koruyor. İlerleyen günlerde derbiye çıkacak iki takım için heyecan dorukta. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, şampiyon olma ihtimali var mı soruları yanıt arıyor. Spor Toto Süper Lig fikstür araştırmaları gündemde. Peki, Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? İşte, cevaplar…

Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? Süper Lig’de Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte fikstür ve puan durumu

FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe - Hatayspor H

Fenerbahçe - Antalyaspor (36. Hafta)

Galatasaray - Fenerbahçe (37. Hafta)

Fenerbahçe - Gaziantep H

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Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? Süper Lig’de Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte fikstür ve puan durumu

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) paylaştığı takvime göre, 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezonu 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? Süper Lig’de Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte fikstür ve puan durumu

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Maç fazlasıyla lider konumda bulunan Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı sürüyor.

Sarı lacivertliler bu konumda sarı kırmızılıların puan kaybetmesini bekleyecek.

Fenerbahçe tüm maçlarını kazandığı takdirde Galatsaray'ın karşılaşmalarda puan kaybetmesi gerekecek.

Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? Süper Lig’de Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte fikstür ve puan durumu

SÜPER LİG PUAN DURUMU 2023