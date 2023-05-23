Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? Süper Lig’de Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte fikstür ve puan durumu

Fenerbahçe kalan maçları, puan durumu ve maç takvimi ile araştırılıyor. Ligde ve kupada mücadelesini sürdüren FB, ligde 74 puanla Galatasaray ile 5 puanlık farkını henüz koruyor. İlerleyen günlerde derbiye çıkacak iki takım için heyecan dorukta. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, şampiyon olma ihtimali var mı soruları yanıt arıyor. Spor Toto Süper Lig fikstür araştırmaları gündemde. Peki, Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? İşte, cevaplar…