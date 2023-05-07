Formula 1 Miami saat kaçta? Sıralamalar belli oldu, Verstappen 9. sırada! Formula 1 Miami GP 2023 hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Formula 1 Miami sıralama turları sona erdi ve Red Bull ekibinden Sergio Perez pol pozisyonunu aldı. Lider Max Verstappen ise aldığı ceza sonucu 9. sıradan yarışa başlayacak. Bu noktada yarışı takip etmek isteyenler, "Formula 1 Miami saat kaçta, ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yılın 5. yarışı Miami International Autodrome'da yapılacak ve yarışın oldukça heyecanlı geçmesi bekleniyor. 2021 yılında kurulan pist, hemen yarış takvimine eklenmişti. Miami GP 2023 sıralama sayesinde oldukça heyecanlı geçmesi bekleniyor. Peki, Formula 1 Miami saat kaçta? Formula 1 Miami hangi kanalda? İşte detaylar