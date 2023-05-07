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Haberler Fotohaber Formula 1 Miami saat kaçta? Sıralamalar belli oldu, Verstappen 9. sırada! Formula 1 Miami GP 2023 hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 07.05.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 13:40

Formula 1 Miami saat kaçta? Sıralamalar belli oldu, Verstappen 9. sırada! Formula 1 Miami GP 2023 hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Formula 1 Miami sıralama turları sona erdi ve Red Bull ekibinden Sergio Perez pol pozisyonunu aldı. Lider Max Verstappen ise aldığı ceza sonucu 9. sıradan yarışa başlayacak. Bu noktada yarışı takip etmek isteyenler, "Formula 1 Miami saat kaçta, ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yılın 5. yarışı Miami International Autodrome'da yapılacak ve yarışın oldukça heyecanlı geçmesi bekleniyor. 2021 yılında kurulan pist, hemen yarış takvimine eklenmişti. Miami GP 2023 sıralama sayesinde oldukça heyecanlı geçmesi bekleniyor. Peki, Formula 1 Miami saat kaçta? Formula 1 Miami hangi kanalda? İşte detaylar

Formula 1 Miami saat kaçta? Sıralamalar belli oldu, Verstappen 9. sırada! Formula 1 Miami GP 2023 hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Formula 1 Miami GP 2023 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Sıralamaların oldukça heyecanlı geçtiği GP'de ilk sırayı Perez alırken; geçen senenin şampiyonu ve bu yıl liderlik koltuğuna sahip Verstappen 9. oldu. Peki, Formula 1 Miami saat kaçta? İşte Formula 1 Miami canlı izle ekranı

Formula 1 Miami saat kaçta? Sıralamalar belli oldu, Verstappen 9. sırada! Formula 1 Miami GP 2023 hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FORMULA 1 MIAMI GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Crypto.com Miami GP Türkiye saatiyle 22.30'ta Miami International Autodrome'da başlayacak.

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Formula 1 Miami saat kaçta? Sıralamalar belli oldu, Verstappen 9. sırada! Formula 1 Miami GP 2023 hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FORMULA 1 MIAMI HANGİ KANALDA?

Formula 1 Miami GP S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Formula 1 Miami saat kaçta? Sıralamalar belli oldu, Verstappen 9. sırada! Formula 1 Miami GP 2023 hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FORMULA 1 MIAMI SIRALAMA

1 – Sergio Perez (Red Bull)

2 – Fernando Alonso (Aston Martin)

3 – Carlos Sainz (Ferrari)

4 – Kevin Magnussen (Haas)

5 – Pierre Gasly (Alpine

Formula 1 Miami saat kaçta? Sıralamalar belli oldu, Verstappen 9. sırada! Formula 1 Miami GP 2023 hangi kanalda canlı yayınlanacak?

6 – George Russell (Mercedes)

7 – Charleas Leclerc (Ferrari)

8 – Esteban Ocon (Alpine)

9 – Max Verstappen (Red Bull)

10 – Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

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