Formula 1 Miami saat kaçta? Sıralamalar belli oldu, Verstappen 9. sırada! Formula 1 Miami GP 2023 hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Formula 1 Miami GP 2023 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Sıralamaların oldukça heyecanlı geçtiği GP'de ilk sırayı Perez alırken; geçen senenin şampiyonu ve bu yıl liderlik koltuğuna sahip Verstappen 9. oldu. Peki, Formula 1 Miami saat kaçta? İşte Formula 1 Miami canlı izle ekranı