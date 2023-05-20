Giriş Tarihi: 20.05.2023 23:50 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 23:50

GALATASARAY KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2023: Spor Toto Süper Lig fikstürü ile Galatasaray’ın kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 35. haftasında lider Galatasaray, 20 Mayıs Cumartesi akşamı sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Aslan, aldığı sonuçla ligde 79 puana yükselerek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Finale doğru adım adım ilerlerken Galatasaray'ın kalan maçlarda kimlerle karşılaşacağı sarı kırmızılı taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de Galatasaray'ın kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? İşte, 2023 Spor Toto Süper Lig maç takvimi ile Galatasaray fikstürü, kalan maçları ve puan durumu…