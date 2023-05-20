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Haberler Fotohaber GALATASARAY KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2023: Spor Toto Süper Lig fikstürü ile Galatasaray’ın kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 20.05.2023 23:50 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 23:50

GALATASARAY KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2023: Spor Toto Süper Lig fikstürü ile Galatasaray’ın kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 35. haftasında lider Galatasaray, 20 Mayıs Cumartesi akşamı sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Aslan, aldığı sonuçla ligde 79 puana yükselerek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Finale doğru adım adım ilerlerken Galatasaray'ın kalan maçlarda kimlerle karşılaşacağı sarı kırmızılı taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de Galatasaray'ın kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? İşte, 2023 Spor Toto Süper Lig maç takvimi ile Galatasaray fikstürü, kalan maçları ve puan durumu…

GALATASARAY KALAN MAÇLARI FİKSTÜRÜ 2023: Spor Toto Süper Lig Galatasaray’ın kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için nefesler tutuldu. Hem şampiyonluk hem düşme yarışında kıran kırana mücadelelerin yaşandığı ligin kaderini kalan maçlar belirleyecek. Ligin 35. Haftasında lider Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Sarı Kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Ligde 79 puana yükselen Aslan, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 8'e çıkarmış oldu. Bu galibiyet sonrası gözler Galatasaray fikstürü ile kalan maç takvimine çevrildi. Peki, Galatasaray'ın kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? İşte Galatasaray kalan maçları ve Süper Lig puan durumu…

GALATASARAY KALAN MAÇLARI FİKSTÜRÜ 2023: Spor Toto Süper Lig Galatasaray’ın kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI HANGİLERİ?

Süper Lig'de Galatasaray'ın kalan maçları detayları ve tüm bilgiler şöyle;

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GALATASARAY KALAN MAÇLARI FİKSTÜRÜ 2023: Spor Toto Süper Lig Galatasaray’ın kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

GALATASARAY KALAN MAÇLAR (79 PUAN)

Ankaragücü - Galatasaray (36. Hafta)

Galatasaray - Fenerbahçe (37. Hafta)

GALATASARAY KALAN MAÇLARI FİKSTÜRÜ 2023: Spor Toto Süper Lig Galatasaray’ın kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞA 1 GALİBİYET UZAKTA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, MKE Ankaragücü maçından galibiyetle ayrılması durumunda sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek.

GALATASARAY KALAN MAÇLARI FİKSTÜRÜ 2023: Spor Toto Süper Lig Galatasaray’ın kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) paylaştığı takvime göre, 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezonu 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

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