Giriş Tarihi: 06.08.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 11:19

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ertelendi mi, oynanacak mı? NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, Slovenya ekibi NK Olimpija ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray turun ilk maçını deplasmanda oynayacak. Kritik karşılaşma öncesi Olimpija'nın bulunduğu bölgede aşırı yağış nedeniyle sel baskınları görüldü. Hal böyle olunca, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ertelendi mi, oynanacak mı sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Olimpija GS maçı yayın kanalı