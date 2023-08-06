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Haberler Fotohaber Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ertelendi mi, oynanacak mı? NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 06.08.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 11:19

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ertelendi mi, oynanacak mı? NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, Slovenya ekibi NK Olimpija ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray turun ilk maçını deplasmanda oynayacak. Kritik karşılaşma öncesi Olimpija'nın bulunduğu bölgede aşırı yağış nedeniyle sel baskınları görüldü. Hal böyle olunca, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ertelendi mi, oynanacak mı sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Olimpija GS maçı yayın kanalı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ertelendi mi, oynanacak mı? NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü turunda NK Olimpija ile karşı karşıya gelecek. 8 Ağustos Salı günü Slovenya'da oynanacak maç öncesi bölgede yoğun bir yağış yaşanıyor. Olimpija'nın bulunduğu bölgede aşırı yağış nedeniyle birçok yer sel altında kaldı. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ertelendi mi, oynanacak mı? NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ertelendi mi, oynanacak mı? NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GS Şampiyonlar Ligi maçı ertelenecek mi?

Olimpija'nın bulunduğu bölgede aşırı yağış nedeniyle birçok bölge sel altında kaldı. Bu durum sonrasında "karşılaşma ertelenecek mi?" sorusu akıllara geldi. Şimdilik mücadelenin ertelenmesine ilişkin alınmış bir karar yok.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ertelendi mi, oynanacak mı? NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GS NK OLİMPİJA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Galatasaray'ın NK Olimpija ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi eleme turu müsabakası 8 Ağustos 2023 Salı günü oynanacak. Mücadelenin saati ise 22.00 olarak duyuruldu.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ertelendi mi, oynanacak mı? NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Karşılaşma S Sport + ekranlarından canlı izlenebilecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ertelendi mi, oynanacak mı? NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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