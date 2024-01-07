İstanbulspor Fenerbahçe maçı saati ve muhtemel 11’i! Süper Lig İstanbulspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, İstanbulspor'un sahasına konuk oluyor. Ligde iddialı ilerleyişini sürdürüren sarı lacivertliler, 44 puanla zirvede. Liderliğini sürdürmek isteyen ekip hazırlıklarını tamamladı. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarlar Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Heyecanlı karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler İstanbulspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularını gündeme getirmiş durumda. İsmail Kartal'ın ilk 11 kadrosu ise merak edilenler arasında. İşte, muhtemel 11'ler...