İstanbulspor Fenerbahçe maçı saati ve muhtemel 11’i! Süper Lig İstanbulspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

İstanbulspor Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak belli oldu. Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelecek iki ekipte hedef galibiyet. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu İstanbul'da sporseverler ekran başında. İşte, İstanbulspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...