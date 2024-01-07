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Haberler Fotohaber İstanbulspor Fenerbahçe maçı saati ve muhtemel 11'i! Süper Lig İstanbulspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 07.01.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 13:42

İstanbulspor Fenerbahçe maçı saati ve muhtemel 11'i! Süper Lig İstanbulspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, İstanbulspor'un sahasına konuk oluyor. Ligde iddialı ilerleyişini sürdürüren sarı lacivertliler, 44 puanla zirvede. Liderliğini sürdürmek isteyen ekip hazırlıklarını tamamladı. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarlar Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Heyecanlı karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler İstanbulspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularını gündeme getirmiş durumda. İsmail Kartal'ın ilk 11 kadrosu ise merak edilenler arasında. İşte, muhtemel 11'ler...

İstanbulspor Fenerbahçe maçı saati ve muhtemel 11’i! Süper Lig İstanbulspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

İstanbulspor Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak belli oldu. Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelecek iki ekipte hedef galibiyet. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu İstanbul'da sporseverler ekran başında. İşte, İstanbulspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...

İstanbulspor Fenerbahçe maçı saati ve muhtemel 11’i! Süper Lig İstanbulspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta karşılaşması; İstanbulspor Fenerbahçe maçı 7 Ocak Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

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İstanbulspor Fenerbahçe maçı saati ve muhtemel 11’i! Süper Lig İstanbulspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanlı mücadele beIN Sports1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İstanbulspor Fenerbahçe maçı saati ve muhtemel 11’i! Süper Lig İstanbulspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

İstanbulspor: Alp, Duhaney, Mehmet, Deli, Ali, Muammer, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Jackson, Ethemi
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

İstanbulspor Fenerbahçe maçı saati ve muhtemel 11’i! Süper Lig İstanbulspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

14 MAÇTA 1 YENİLGİ
Fenerbahçe, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 14 Süper Lig maçında 10 galibiyet ve 3 beraberlik aldı, sadece 1 kez yenildi. Sarı-Lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde dış sahadaki son 22 lig karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi, 16 kez kazanıp 6 beraberlik aldı.

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