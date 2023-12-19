Süper Lig'in 17. Haftasında oynanan İstanbulspor Trabzonspor maçı, bordo mavili ekibin 2-1'lik üstün olduğu 73. dakikada İstanbulspor maçtan çekilerek sahayı terk etti. Müsabakanın neden durduğunu, ne olduğunu merak edenler yoğun olarak İstanbulspor Trabzonspor maçında ne oldu, neden durdu, devam edecek mi, son durum nedir, ne zaman devam edecek? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. İstanbulspor Trabzonspor maçında ne oldu, neden durdu, ne zaman devam edecek? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.