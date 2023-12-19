İstanbulspor-Trabzonspor, Süper Lig'in 17. Haftasında karşı karşıya geldi. Müsabakanın 73. Dakikasında Trabzonspor'un 2-1 üstün durumda olduğu anlarda İstanbulspor sahadan çekildi. Müsabakaya ilişkin detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak İstanbulspor Trabzonspor maçında ne oldu, neden durdu, devam edecek mi, son durum nedir, ne zaman devam edecek? soruları üzerinden araştırmalara devam ediliyor.

İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇINDA NE OLDU, NEDEN DURDU, DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbulspor-Trabzonspor maçı neden durdu? Sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;