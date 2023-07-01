KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kırkpınar Yağlı Güreşleri büyük ödül ne kadar, kaç TL?

Kırkpınar Güreşleri ne zaman sorusu geleneksel, milli sporu izlemek o heyecana ortak olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yağlı güreş, geleneksel Türk sporları içinde ön sıralarda yer alan bir spor dalı. Osmanlı Devleti'nin her yerinde düzenlenen panayırların hepsinde güreş yapılır ama bunların içinde yalnız Kırkpınar'da "baş"ı kazanan pehlivan, gelecek senenin Kırkpınar güreşlerine kadar "başpehlivan" bilinirdi. Bu düşünce günümüzde de devam ediyor bu yıl 662. kez Edirne'de mücadele meşalesi yanacak. Peki, Kırkpınar Güreşleri ne zaman 2023?662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödülleri ne, ne kadar, kaç TL? İşte, yanıtı…