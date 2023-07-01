KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kırkpınar Yağlı Güreşleri büyük ödül ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 01.07.2023 11:13
Güncelleme Tarihi: 01.07.2023
11:13
Temmuz ayının gelmesi ile birlikte geleneksel Türk yağlı güreş turnuvası için heyecanlı bekleyiş başladı. Her sene Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl temmuz ayında 662. kez düzenlenecek. Üç gün boyunca er meydanında mücadele ateşinin yanacağı ve son gün yapılacak finallerde her kategorinin birinci, ikinci, üçüncüsünün belirleneceği Türk yağlı güreş turnuvasının programını ve ödüllerini paylaştı. Peki, Kırkpınar Güreşleri ne zaman 2023? 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödülleri ne, ne kadar, kaç TL? İşte, yanıtı…