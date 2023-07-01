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Haberler Fotohaber KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kırkpınar Yağlı Güreşleri büyük ödül ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.07.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 11:13

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kırkpınar Yağlı Güreşleri büyük ödül ne kadar, kaç TL?

Temmuz ayının gelmesi ile birlikte geleneksel Türk yağlı güreş turnuvası için heyecanlı bekleyiş başladı. Her sene Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl temmuz ayında 662. kez düzenlenecek. Üç gün boyunca er meydanında mücadele ateşinin yanacağı ve son gün yapılacak finallerde her kategorinin birinci, ikinci, üçüncüsünün belirleneceği Türk yağlı güreş turnuvasının programını ve ödüllerini paylaştı. Peki, Kırkpınar Güreşleri ne zaman 2023? 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödülleri ne, ne kadar, kaç TL? İşte, yanıtı…

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kırkpınar Yağlı Güreşleri büyük ödül ne kadar, kaç TL?

Kırkpınar Güreşleri ne zaman sorusu geleneksel, milli sporu izlemek o heyecana ortak olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yağlı güreş, geleneksel Türk sporları içinde ön sıralarda yer alan bir spor dalı. Osmanlı Devleti'nin her yerinde düzenlenen panayırların hepsinde güreş yapılır ama bunların içinde yalnız Kırkpınar'da "baş"ı kazanan pehlivan, gelecek senenin Kırkpınar güreşlerine kadar "başpehlivan" bilinirdi. Bu düşünce günümüzde de devam ediyor bu yıl 662. kez Edirne'de mücadele meşalesi yanacak. Peki, Kırkpınar Güreşleri ne zaman 2023?662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödülleri ne, ne kadar, kaç TL? İşte, yanıtı…

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kırkpınar Yağlı Güreşleri büyük ödül ne kadar, kaç TL?

KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

Edirne Belediyesi tarafından 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 7-8-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kırkpınar Yağlı Güreşleri büyük ödül ne kadar, kaç TL?

KIRKPINAR GÜREŞLERİ ÖDÜL NE KADAR?

Cumhuriyetin 100. yılına denk gelen 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı bu yıl 1 milyon TL'lik para ödülünün sahibi olacak. Başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125'şer bin TL para ödülü verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL'ye ulaşacak. Bu miktarının 2,5 milyon TL'si Edirne Belediyesi tarafında , 500 bin TL'si ise Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından karşılanacak.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kırkpınar Yağlı Güreşleri büyük ödül ne kadar, kaç TL?

KIRKPINAR GÜREŞLERİ 2023 PROGRAMI

Her yıl yüzlerce pehlivanın kol bağladığı Sarayiçi Er Meydanı'nda güreşler 7 Temmuz Cuma günü Saat:09.00'da başlayacak.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kırkpınar Yağlı Güreşleri büyük ödül ne kadar, kaç TL?

Güreşler Sarayiçi'nde devam ederken, Kırkpınar'ın en önemli ritüellerden biri olan Ağa Karşılama Töreni gerçekleştirilecek. Kırkpınar'ın 3 altın kemerli ağası, 662. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, 7 Temmuz Cuma Saat:10.00'da Selimiye Meydanında gerçekleştirilecek olan törenle karşılanacak. Daha sonra tören Atatürk Anıtı'nda devam edecek.

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