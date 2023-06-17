LETONYA - TÜRKİYE MAÇ SONUCU - ÖZETİ (2-3) | EURO 2024 elemeleri Letonya Türkiye milli maç özeti BURADA

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yı 3-2 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Letonya gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Merih'in savunma dışına uzaklaştırdığı topu ters tarafta Jurkovskis önünde buldu. Bu oyuncunun sert şutunda top savunmadan sekti, ardından önce Ciganiks'in sonra da Uldrikis'in şutlarında kaleci Mert ve savunma gole izin vermedi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

18. dakikada ev sahibi takım bir kez daha etkili geldi. Sağ kanattan savunma arkasına atılan topa hareketlenen Uldrikis, Abdülkerim'den kurtuldu. Karşılamaya gelen Hakan'ın da ayağı kayınca ceza sahasında uygun pozisyon yakalayan Uldrikis'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

22. dakikada A Milli Takım öne geçti. Sağ kanattan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen yüksek topu Merih Demiral indirdi, altı pas önünde kafayı vuran Abdülkerim Bardakcı meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 1-0 önde tamamladı.