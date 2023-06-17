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Haberler Fotohaber LETONYA - TÜRKİYE MAÇ SONUCU - ÖZETİ (2-3) | EURO 2024 elemeleri Letonya Türkiye milli maç özeti BURADA
Giriş Tarihi: 17.06.2023 06:01 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 06:02

LETONYA - TÜRKİYE MAÇ SONUCU - ÖZETİ (2-3) | EURO 2024 elemeleri Letonya Türkiye milli maç özeti BURADA

UEFA EURO 2024 elemeleri D grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız üçüncü maçta Letonya ile kozlarını paylaştı. Stefan Kuntz liderliğinde sahaya çıkan ayyıldızlı millilerimiz sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Müsabakayı izleyemeyen ve özet detayları merak edenler yoğun olarak EURO 2024 elemeleri "Letonya Türkiye milli maç özeti" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Letonya Türkiye milli maç özeti ve tüm detaylar.

LETONYA - TÜRKİYE MAÇ SONUCU - ÖZETİ 2-3 | EURO 2024 elemeleri Letonya Türkiye milli maç özeti BURADA

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 elemeleri D grubu maçları kapsamında Letonya ile kozlarını paylaştı. 3-2 millilerimizin galibiyetiyle sonuçlanan mücadeleyi canlı yayında izleyemeyenler özet detaylar için "Letonya Türkiye milli maç özeti" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

LETONYA - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ

UEFA Avrupa Ligi Letonya - Türkiye maç özeti detayları ve tüm detaylar şöyle;

LETONYA - TÜRKİYE MAÇ SONUCU - ÖZETİ 2-3 | EURO 2024 elemeleri Letonya Türkiye milli maç özeti BURADA

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yı 3-2 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Letonya gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Merih'in savunma dışına uzaklaştırdığı topu ters tarafta Jurkovskis önünde buldu. Bu oyuncunun sert şutunda top savunmadan sekti, ardından önce Ciganiks'in sonra da Uldrikis'in şutlarında kaleci Mert ve savunma gole izin vermedi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

18. dakikada ev sahibi takım bir kez daha etkili geldi. Sağ kanattan savunma arkasına atılan topa hareketlenen Uldrikis, Abdülkerim'den kurtuldu. Karşılamaya gelen Hakan'ın da ayağı kayınca ceza sahasında uygun pozisyon yakalayan Uldrikis'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

22. dakikada A Milli Takım öne geçti. Sağ kanattan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen yüksek topu Merih Demiral indirdi, altı pas önünde kafayı vuran Abdülkerim Bardakcı meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 1-0 önde tamamladı.

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LETONYA - TÜRKİYE MAÇ SONUCU - ÖZETİ 2-3 | EURO 2024 elemeleri Letonya Türkiye milli maç özeti BURADA

51. dakikada Letonya beraberliği yakaladı. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Gutkovskis'in altıpas içine yaptığı ortada Emsis yakın mesafeden topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Mert'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1

57. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Letonya'nın sağ kanattan uzun kullandığı kornerde, ay-yıldızlı futbolcular topu uzaklaştıramadı, arka direğe yükseltilen top Ciganiks'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Mert'ten seken ve yükseklik kazanan topu Hakan Çalhanoğlu, kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.

LETONYA - TÜRKİYE MAÇ SONUCU - ÖZETİ 2-3 | EURO 2024 elemeleri Letonya Türkiye milli maç özeti BURADA

62. dakikada ay-yıldızlı ekip bir kez daha öne geçti. Orkun'un pasıyla Letonya ceza sahasında topla buluşan Cengiz, sağ çaprazdan ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2

69. dakikada Letonya beraberliğe yaklaştı. Savalnieks'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Oss kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

LETONYA - TÜRKİYE MAÇ SONUCU - ÖZETİ 2-3 | EURO 2024 elemeleri Letonya Türkiye milli maç özeti BURADA

76. dakikada milli takım 3. gol şansını kullanamadı. Umut Nayir'in indirdiği topla sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın dar açıdan sert şutunda, kaleci Purins ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

89. dakikada Letonya'nın sol kanattan Savalnieks ile kullandığı serbest vuruşta, arka direğe seken topa Krollis kayarak dokundu, kaleci Mert son anda topu çizgi üzerinde kontrol etti.

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