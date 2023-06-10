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Haberler Fotohaber DEV FİNAL İSTANBUL'DA! Manchester City İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Manchester City İnter maçı saati ve yayın kanalı belli oldu!
Giriş Tarihi: 10.06.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 13:54

DEV FİNAL İSTANBUL'DA! Manchester City İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Manchester City İnter maçı saati ve yayın kanalı belli oldu!

Manchester City İnter, Şampiyonlar Ligi final maçında karşı karşıya geliyor. İstanbul'da gerçekleşecek dev organizasyon için adeta nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı İlkay Gündoğan'lı Manchester City mi yoksa milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun bulunduğu İnter'in mi kazanacak merak ediliyor. Akşam saatlerine doğru futbolseverler "Manchester City İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Manchester City İnter Şampiyonlar Ligi final maçı saati ve yayın kanalı gibi merak edilen tüm bu detaylar.

DEV FİNAL İSTANBUL’DA! Manchester City İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Manchester City İnter maçı saati ve yayın kanalı belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu bu akşamki Manchester City İnter maçı ile belli olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç öncesinde en çok araştırılan konu ise "Manchester City İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?" sorularının yanıtı oldu. Futbolseverler bu dev organizasyon için dünyanın dört bir yanından İstanbul'a geldi. Peki, Manchester City İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte o detaylar.

DEV FİNAL İSTANBUL’DA! Manchester City İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Manchester City İnter maçı saati ve yayın kanalı belli oldu!

MANCHESTER CITY-INTER MAÇI NE ZAMAN?

Devler Ligi Manchester City-Inter final maçı 10 Haziran 2023 Cumartesi günü oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones, Rodrdi, Bernardo Silva, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Grealish, Haaland

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DEV FİNAL İSTANBUL’DA! Manchester City İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Manchester City İnter maçı saati ve yayın kanalı belli oldu!

Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko

MANCHESTER CITY-INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City-Inter maçı saat 22:00'de başlayacak.

DEV FİNAL İSTANBUL’DA! Manchester City İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Manchester City İnter maçı saati ve yayın kanalı belli oldu!

MANCHESTER CITY-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TV8 ve EXXEN'den naklen yayınlanacak.

DEV FİNAL İSTANBUL’DA! Manchester City İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Manchester City İnter maçı saati ve yayın kanalı belli oldu!

MANCHESTER CITY-INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev final İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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