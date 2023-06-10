DEV FİNAL İSTANBUL’DA! Manchester City İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Manchester City İnter maçı saati ve yayın kanalı belli oldu!

Manchester City İnter, Şampiyonlar Ligi final maçında karşı karşıya geliyor. İstanbul'da gerçekleşecek dev organizasyon için adeta nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı İlkay Gündoğan'lı Manchester City mi yoksa milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun bulunduğu İnter'in mi kazanacak merak ediliyor. Akşam saatlerine doğru futbolseverler "Manchester City İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Manchester City İnter Şampiyonlar Ligi final maçı saati ve yayın kanalı gibi merak edilen tüm bu detaylar.