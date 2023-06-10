DEV FİNAL İSTANBUL’DA! Manchester City İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Manchester City İnter maçı saati ve yayın kanalı belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu bu akşamki Manchester City İnter maçı ile belli olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç öncesinde en çok araştırılan konu ise "Manchester City İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?" sorularının yanıtı oldu. Futbolseverler bu dev organizasyon için dünyanın dört bir yanından İstanbul'a geldi. Peki, Manchester City İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte o detaylar.