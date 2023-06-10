Manchester City Inter Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ şifresiz canlı yayın bilgisi

Manchester City Inter maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak sorusu gündemin en merak edilen sorularının en başında yerini aldı. Bu akşam Avrupa'nın en büyük takımı İstanbul'da belli oluyor. Bütün Avrupa'nın ve dünyanın kalbi Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Manchester City İnter maçı için atacak. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı mücadele için nefesler kesilmiş durumda. Yılın mücadelesini ekran başında izlemek, bu tarihi anlara şahit olmak isteyen milyonlarca futbolsever Manchester City Inter Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorusuna cevap arıyor. İşte, Şampiyonlar Ligi Finali Manchester City Inter maçı canlı yayın bilgisi