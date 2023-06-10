Manchester City Inter Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ şifresiz canlı yayın bilgisi

Giriş Tarihi: 10.06.2023 19:59
Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
19:59
Manchester City İnter maçı ile Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geliyor. Avrupa'nın en büyük takımının belli olacağı karşılaşma öncesi nefesler tutuldu. İstanbul'da gerçekleşecek dev organizasyon için hazırlıklar günler önceden başlamıştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan iki takımın mücadelesinde Şampiyonlar Ligi final kupasını hangi takımın alacağı merak ediliyor. Karşılaşmayı ekran başında canlı olarak izlemek isteyenler sıklıkla Manchester City İnter Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta, hangi kanalda yanıt arıyor. İşte, Manchester City Inter maçı saat kanal ve canlı yayın bilgisi…