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Midtjylland nerenin, hangi ülkenin takımı? Beşiktaş’ın rakibi Midtjylland’ın kadro değeri ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 14:23
Midtjylland nerenin, hangi ülkenin takımı? Beşiktaş’ın rakibi Midtjylland’ın kadro değeri ne kadar?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu. Milli yıldızımız Aral Şimşir'in de forma giydiği Midtjylland takımı ile ilgili detaylar ise spor severler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş'ın rakibi Midtjylland'ın kadro değeri ne kadar?