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Giriş Tarihi: 17.06.2026 14:23

Midtjylland nerenin, hangi ülkenin takımı? Beşiktaş’ın rakibi Midtjylland’ın kadro değeri ne kadar?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu. Milli yıldızımız Aral Şimşir'in de forma giydiği Midtjylland takımı ile ilgili detaylar ise spor severler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş'ın rakibi Midtjylland'ın kadro değeri ne kadar?

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Midtjylland nerenin, hangi ülkenin takımı? Beşiktaş’ın rakibi Midtjylland’ın kadro değeri ne kadar?

FC Midtjylland, Danimarka'nın Ikast kentinde 1999 yılında Ikast FS ve Herning Fremad takımlarının birleşmesiyle kurulan bir futbol kulübüdür. Danimarka Süper Ligi'nde mücadele eden takım, maçlarını MCH Arena'da oynamaktadır.

Midtjylland nerenin, hangi ülkenin takımı? Beşiktaş’ın rakibi Midtjylland’ın kadro değeri ne kadar?

Kulüp tarihinde en çok dikkat çeken oyuncu 2005'te SV Werder Bremen'e sattıkları Muhammed Zidan olmuştur.

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Midtjylland nerenin, hangi ülkenin takımı? Beşiktaş’ın rakibi Midtjylland’ın kadro değeri ne kadar?

MİDTJYLLAND KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Danimarka'nın son yıllardaki yükselen takımlarından olan Midtjylland'ın transfermarkt kadro değeri 108 milyon Euro.

Midtjylland nerenin, hangi ülkenin takımı? Beşiktaş’ın rakibi Midtjylland’ın kadro değeri ne kadar?

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