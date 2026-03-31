Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Milli maç heyecanı başlıyor! Kosova-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler!
Giriş Tarihi: 31.03.2026 14:26 Güncelleme Tarihi: 31.03.2026 14:27

Milli maç heyecanı başlıyor! Kosova-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler!

Kosova-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusu, milli heyecanın başlamasıyla birlikte futbolseverlerin gündemine yerleşti. Kosova-Türkiye karşılaşmasının şifresiz kanalda ekranlara geleceği açıklandı. A Milli Takım'ın sahaya çıkacağı bu kritik mücadelede muhtemel 11 tahminleri yapıldı. Kosova deplasmanında oynanacak maç, Dünya kupası yolunda büyük önem arz ediyor.

  • ABONE OL
Kosova-Türkiye maç saati ve canlı yayın kanalı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu akşam izleyiciyle buluşacak karşılaşmada, A Milli Takım'ın sahaya süreceği muhtemel 11'ler netleşmeye başladı. Kosova-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusuna yanıt arayan futbolseverler, aynı zamanda maçın detaylarını ve kadro tercihlerini yakından takip ediyor. Kritik mücadele öncesinde iki takımın son durumu da dikkat çekiyor.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kosova-Türkiye maçı, 31 Mart 2026 Salı günü saat 21.45'te oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kosova-Türkiye play-off turu final maçı TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

KOSOVA: Muric, Hajrizi, Hajdari, Dellova, Vojvoda, Gallapeni , Hodza, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Muriq

TÜRKİYE: Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Samet, Mert, Hakan, İsmail, Arda, Kenan, Kerem, Barış Alper

2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

  • Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026
  • Son 32 (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
  • Son 16: 4 – 7 Temmuz 2026
  • Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026
  • Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026
  • 3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026
  • Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!