Portekiz Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı canlı izle

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyerek kariyerinde 6. kez bu turnuvada yer alacak ve tarihi bir rekora imza atacak.

GÖZLER RONALDO'DA OLACAK

Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapması halinde 6 farklı Dünya Kupası organizasyonunda forma giymiş olacak.

Kariyerinde 1000 gol barajını aşmayı hedefleyen Ronaldo, bu turnuvada da gollerine devam etmek istiyor.