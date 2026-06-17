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Giriş Tarihi: 17.06.2026 10:17

Portekiz Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı canlı izle

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. K grubunda bugün, Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi Portekiz Demokratik Kongo maçı canlı yayın kanalı ve saatine ilişkin bilgiler merak ediliyor. İşte ayrıntılar;

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Portekiz Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı canlı izle

Kupaya iddialı bir giriş yapmak isteyen Portekiz bugün Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Houston Stadı'nda oynanacak mücadele saatler 20.00'ı gösterdiğinde başlayacak.

Portekiz Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı canlı izle

Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, bu akşam 2026 FIFA Dünya Kupası maçında karşı karşıya gelecek. Houston Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak ve TRT 1 ekranları üzerinden canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

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Portekiz Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı canlı izle

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyerek kariyerinde 6. kez bu turnuvada yer alacak ve tarihi bir rekora imza atacak.

GÖZLER RONALDO'DA OLACAK

Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapması halinde 6 farklı Dünya Kupası organizasyonunda forma giymiş olacak.

Kariyerinde 1000 gol barajını aşmayı hedefleyen Ronaldo, bu turnuvada da gollerine devam etmek istiyor.

Portekiz Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı canlı izle

Yıldız futbolcu, kariyeri boyunca katıldığı 5 farklı Dünya Kupası'nda toplam 22 maçta 8 gol attı.

Ronaldo, 2006'dan 2022'ye kadar oynanan her turnuvada gol atmayı başararak, 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu ünvanına sahip durumda.

Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayamayan yıldız futbolcu, 2026'da ilk şampiyonluk için mücadele verecek.

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