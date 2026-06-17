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Portekiz Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı canlı izle
Giriş Tarihi: 17.06.2026 10:17
Portekiz Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı canlı izle
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. K grubunda bugün, Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi Portekiz Demokratik Kongo maçı canlı yayın kanalı ve saatine ilişkin bilgiler merak ediliyor. İşte ayrıntılar;