Şampiyonlar Ligi 2005 finali özeti: Bir İstanbul Mucizesi! İstanbul 2005 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynandı, kim kazandı?

Ancak, devre arasında 12 kişilik takım yaratan Rafael Benitez, oyuncularını galibiyete inandırdı. Altı dakika içerisinde tarihin en çok konuşulan geri dönüşlerinden biri yaşandı. 54. dakikada kaptan Gerrard, kafa golüyle farkı 2'ye indirdi. İki dakika sonra Smicer'in şutu, Liverpool'un beraberliğe yaklaştığını gösteriyordu. Nihayet, 59. dakikada Gattuso'nun Gerrard'ı düşürmesi sonucu kazanılan penaltıyı Xabi Alonso kullandı. Dida'dan dönen topu bir daha kaleye gönderen Alonso maçın skorunu 3-3 olarak belirdi.