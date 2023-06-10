Şampiyonlar Ligi 2005 finali özeti: Bir İstanbul Mucizesi! İstanbul 2005 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynandı, kim kazandı?

İstanbul 2005 Şampiyonlar Ligi finali özeti aratılıyor. 2023 İstanbul Şampiyonlar Ligi finali Manchester City – Inter Milan arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve karşılaşma Exxen ve TV8 ekranlarında yayınlanacak. Bu noktada Şampiyonlar Ligi finallerinin belki de en dramatik ve en unutulması Şampiyonlar Ligi 2005 finali tekrardan akıllara geldi. Sporseverler, Şampiyonlar Ligi finali kim kazandı, hangi takım sorusuna yanıt arıyor. Milan – Liverpool finali İngiliz basınında "Bir İstanbul Mucizesi" olarak anılmıştı. İşte İstanbul Şampiyonlar Ligi 2005 finali özeti