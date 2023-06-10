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Haberler Fotohaber Şampiyonlar Ligi 2005 finali özeti: Bir İstanbul Mucizesi! İstanbul 2005 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynandı, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 10.06.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 10:51

Şampiyonlar Ligi 2005 finali özeti: Bir İstanbul Mucizesi! İstanbul 2005 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynandı, kim kazandı?

İstanbul 2005 Şampiyonlar Ligi finali özeti aratılıyor. 2023 İstanbul Şampiyonlar Ligi finali Manchester City – Inter Milan arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve karşılaşma Exxen ve TV8 ekranlarında yayınlanacak. Bu noktada Şampiyonlar Ligi finallerinin belki de en dramatik ve en unutulması Şampiyonlar Ligi 2005 finali tekrardan akıllara geldi. Sporseverler, Şampiyonlar Ligi finali kim kazandı, hangi takım sorusuna yanıt arıyor. Milan – Liverpool finali İngiliz basınında "Bir İstanbul Mucizesi" olarak anılmıştı. İşte İstanbul Şampiyonlar Ligi 2005 finali özeti

Şampiyonlar Ligi 2005 finali özeti: Bir İstanbul Mucizesi! İstanbul 2005 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynandı, kim kazandı?

Şampiyonlar Ligi 2005 finali nerede oynandı, kim kazandı gibi sorular yanıt aramakta. İlk yarıyı 3 – 0 geride kapatan Liverpool'un 3 – 3'le maçı uzatmaya götürüp penaltılarla kazanıp kupayı evine götürmüştü. Bir İstanbul Mucizesi olarak akıllara kazanan final, hala Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi finalleri arasında yer alıyor. İşte Şampiyonlar Ligi 2005 finali özeti

Şampiyonlar Ligi 2005 finali özeti: Bir İstanbul Mucizesi! İstanbul 2005 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynandı, kim kazandı?

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2005 FİNALİ KİM KAZANDI?

2005 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 25 Mayıs 2005'te İngiltere'nin Liverpool ve İtalya'nın Milan takımları arasında İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 yenik kapatan İngiliz Liverpool takımı, ikinci devrede bulduğu üç golle maçı uzatmaya taşıdı. Golsüz geçen iki uzatma devresi sonrasındaki penaltı atışlarında İtalyan rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. kez mutlu sona ulaştı.

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Şampiyonlar Ligi 2005 finali özeti: Bir İstanbul Mucizesi! İstanbul 2005 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynandı, kim kazandı?

İSTANBUL 2005 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ ÖZETİ

Daha maçın birinci dakikasında Milan kaptanı Maldini takımını öne geçirdi. 39'da Şevçenko sağdan inip Crespo'yu gördü ve Arjantinli de kaleyi. Dakika 45'te Crespo bir gol daha atınca İstanbul'da Milanlılar şampiyonluk şarkılarını söylemeye başladı.

Şampiyonlar Ligi 2005 finali özeti: Bir İstanbul Mucizesi! İstanbul 2005 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynandı, kim kazandı?

Ancak, devre arasında 12 kişilik takım yaratan Rafael Benitez, oyuncularını galibiyete inandırdı. Altı dakika içerisinde tarihin en çok konuşulan geri dönüşlerinden biri yaşandı. 54. dakikada kaptan Gerrard, kafa golüyle farkı 2'ye indirdi. İki dakika sonra Smicer'in şutu, Liverpool'un beraberliğe yaklaştığını gösteriyordu. Nihayet, 59. dakikada Gattuso'nun Gerrard'ı düşürmesi sonucu kazanılan penaltıyı Xabi Alonso kullandı. Dida'dan dönen topu bir daha kaleye gönderen Alonso maçın skorunu 3-3 olarak belirdi.

Şampiyonlar Ligi 2005 finali özeti: Bir İstanbul Mucizesi! İstanbul 2005 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynandı, kim kazandı?

Uzatmaların golsüz tamamlandığı maçta penaltılara gelindi. Jerzy Dudek'in çok önemli penaltılar kurtardığı devrede Liverpool, Milan'a üstünlük sağladı ve şampiyonluğu elde etti.

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