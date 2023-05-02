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Haberler Fotohaber Şampiyonlar Ligi final bileti başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Şampiyonlar Ligi final maçı bilet sonucu nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 02.05.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 15:30

Şampiyonlar Ligi final bileti başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Şampiyonlar Ligi final maçı bilet sonucu nasıl öğrenilir?

Şampiyonlar Ligi final bileti başvuru sonuçları 2023 için bekleyiş sürüyor. 21 – 28 Nisan 2023 tarihleri arasında başvurular alındı ve başvuruları başarıyla sonuçlanan vatandaşlar kura çekimine kabul edildi. 4 kategoriden oluşan ve en pahalı biletin 690 Euro olduğu maç için İnter, Milan, Real Madrid ve Manchester City dörtlüsü mücadele edecek ve sadece ikisi galip gelecek. Final maçı İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran günü oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi final maçı bileti sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar

Şampiyonlar Ligi final bileti başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Şampiyonlar Ligi final maçı bilet sonucu nasıl öğrenilir?

Şampiyonlar Ligi final bileti başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta başvurular sona erdi ve başvuru sonuçları açıklanması için bekleyişe geçildi. 10 Haziran günü oynanacak final maçı için İnter, Milan, Real Madrid ve Manchester City adaylar arasında yer alıyor. İşte detaylar

Şampiyonlar Ligi final bileti başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Şampiyonlar Ligi final maçı bilet sonucu nasıl öğrenilir?

2023 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BİLET BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri, 21 Nisan 2023 Cuma günü satışa sunuldu.

Talep toplama döneminin 28 Nisan'da tamamlanmasıyla yapılacak kura çekiminin ardından bilet başvuruları olumlu sonuçlanan taraftarlara UEFA tarafından e-mail yoluyla bildirimde bulunulacak

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Şampiyonlar Ligi final bileti başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Şampiyonlar Ligi final maçı bilet sonucu nasıl öğrenilir?

Futbolseverler, kendilerine ayrılan kategoride en fazla 2 adet bilet satın alabilecek.

Biletler, UEFA'nın resmi bilet uygulaması "UEFA Mobile Tickets" aracılığıyla taraftarlara maçtan birkaç gün önce ulaştırılacak.

Bilet sahiplerinin hem Android hem de iOS platformlarında mevcut olan bu uygulamayı mobil cihazlarına indirerek, biletlerini saklaması ve yönetmesi mümkün olacak.

Şampiyonlar Ligi final bileti başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Şampiyonlar Ligi final maçı bilet sonucu nasıl öğrenilir?

2023 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları belli oldu. İşte belirlenen bilet fiyatları;

Şampiyonlar Ligi final bileti başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Şampiyonlar Ligi final maçı bilet sonucu nasıl öğrenilir?

1. kategori 690 avro

2. kategori 490 avro

3. kategori 180 avro

4. kategori 70 avro

Engelli biletleri ise 70 avrodan satışa sunulacak ve ücretsiz bir refakatçi bileti de içerecek.

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