Giriş Tarihi: 02.05.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 15:30

Şampiyonlar Ligi final bileti başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Şampiyonlar Ligi final maçı bilet sonucu nasıl öğrenilir?

Şampiyonlar Ligi final bileti başvuru sonuçları 2023 için bekleyiş sürüyor. 21 – 28 Nisan 2023 tarihleri arasında başvurular alındı ve başvuruları başarıyla sonuçlanan vatandaşlar kura çekimine kabul edildi. 4 kategoriden oluşan ve en pahalı biletin 690 Euro olduğu maç için İnter, Milan, Real Madrid ve Manchester City dörtlüsü mücadele edecek ve sadece ikisi galip gelecek. Final maçı İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran günü oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi final maçı bileti sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar