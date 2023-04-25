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Haberler Fotohaber Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi'den transfer itirafı! Taraftara müjdeyi verdi...
Giriş Tarihi: 25.04.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 17:00

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi'den transfer itirafı! Taraftara müjdeyi verdi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bir yandan yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımda kalacak oyuncularla ilgili planlarını sürdürmeye devam ediyor. Cimbom'da Pazar günü oynanacak olan dev derbi öncesi Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Icardi, geldiği günden beri taraftarın sevgilisi haline gelirken taraftarlara da bir müjdeyi kendi ağzından açıkladı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi’den transfer itirafı! Taraftara müjdeyi verdi...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bir yandan yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımda kalacak oyuncularla ilgili planlarını sürdürmeye devam ediyor. Cimbom'da Pazar günü oynanacak olan dev derbi öncesi Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Icardi, geldiği günden beri taraftarın sevgilisi haline gelirken taraftarlara da bir müjdeyi kendi ağzından açıkladı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi’den transfer itirafı! Taraftara müjdeyi verdi...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılı ekip, 30 Nisan Pazar günü Beşiktaş zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi’den transfer itirafı! Taraftara müjdeyi verdi...

Dev derbi için çalışmalarını sürdüren Aslan, zorlu mücadeleden galip ayrılarak yakın takipçisi olan Fenerbahçe ile puan farkını korumak istiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi’den transfer itirafı! Taraftara müjdeyi verdi...

İDMAN NEF STADI'NDA

Karagümrük maçında 2 puan bırakan G.Saray, hafta sonu oynanayacağı Beşiktaş maçı için önemli bir karar aldı. Bugün dinlenecek olan sarı-kırmızılılar, yarınki antrenmanı taraftarına açacak. Nef Stadı'nda 19.05'te gerçekleşecek idmana futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Aslan, daha önce de benzer uygulamaya imza atmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi’den transfer itirafı! Taraftara müjdeyi verdi...

Sarı-kırmızılı ekip; bir yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, takımın yıldız oyuncusu olan Mauro Icardi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

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