Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi’den transfer itirafı! Taraftara müjdeyi verdi...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bir yandan yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımda kalacak oyuncularla ilgili planlarını sürdürmeye devam ediyor. Cimbom'da Pazar günü oynanacak olan dev derbi öncesi Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Icardi, geldiği günden beri taraftarın sevgilisi haline gelirken taraftarlara da bir müjdeyi kendi ağzından açıkladı. İşte tüm detaylar...