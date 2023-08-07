Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Giriş Tarihi: 07.08.2023 15:28
Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
15:40
Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor yoluna kayıpsız devam ediyor. 2. ön eleme turunda eşleştikleri rakipleri eleyerek 3. ön eleme turuna yükselen temsilcilerimiz, hem ülke puanına katkı sağlamış hem de önemli bir başarı elde etmişti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kuraları çekildi ve Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 3. ön eleme turunu geçmeleri halinde play-off turunda eşleşecekleri muhtemel rakipler belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...