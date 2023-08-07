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Haberler Fotohaber Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 07.08.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 15:40

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor yoluna kayıpsız devam ediyor. 2. ön eleme turunda eşleştikleri rakipleri eleyerek 3. ön eleme turuna yükselen temsilcilerimiz, hem ülke puanına katkı sağlamış hem de önemli bir başarı elde etmişti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kuraları çekildi ve Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 3. ön eleme turunu geçmeleri halinde play-off turunda eşleşecekleri muhtemel rakipler belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 3. ön eleme turunu geçmeleri halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, 2. ön eleme turunu kayıpsız geçerek 3. ön eleme turu oynamaya hak kazanmıştı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

2. ön eleme turda Zimbru'yu 2 maçta da yenen Fenerbahçe, 3. turda Maribor ile eşleşmişti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise 2. ön eleme turunda Tirana ile eşleşmiş ve rakibini her iki maçta yenerek 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile eşleşmişti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Adana Demirspor ise Rumen temsilcisi Cluj'ü eleyerek 3. ön eleme turunda Hırvat ekibi Osijek ile oynama hakkı elde etmişti.

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