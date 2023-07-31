Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF ile Süper Lig maçları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Süper Lig başlama tarihi merak edilerek Süper Lig ne zaman başlıyor, hangi tarihte? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE? Süper Lig ne zaman başlayacak? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle; Süper Lig ve TFF 1. Lig'de müsabakalar 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.