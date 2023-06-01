Giriş Tarihi: 01.06.2023 13:06 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 13:06

CANLI | Türkiye-Sırbistan voleybol maçı izle! Milletler Ligi Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?

Türkiye-Sırbistan Milletler Ligi maçı için araştırmalar hız kazandı. Uluslararası Voleybol Fedarasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde her hafta dört maç oynanacak. Bu kapsamda sporseverler filenin sultanlarını yakından takip ediyor. Bu noktada ise "Milletler Ligi Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?" soruları yanıt arıyor. Filenin Sultanları ilk hafta maçlarına Güney Kore galibiyeti ile başladı. İşte Türkiye-Sırbistan voleybol maçı canlı izle ekranı ve maçtan detaylar.