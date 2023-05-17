Giriş Tarihi: 17.05.2023 01:56 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 01:56

UEFA Şampiyonlar Ligi finali tarihi 2023 son dakika: Şampiyonlar Ligi final maçı nerede, hangi statta oynanacak, bilet fiyatları ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Haziran ayı içerisinde gerçekleşecek tarihi maç öncesinde yarı final karşılaşmaları takip ediliyor. Futbolseverler sezon başından itibaren bilet fiyatları araştırmalarını sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi final maçı nerede hangi statta oynanacak, biletler ne kadar soruları futbolseverlerin gündeminde. 68. Final karşılaşması için heyecan dorukta. 2022-2023 şampiyonu ülkemizde belli olacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi tarihte? İşte, karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…