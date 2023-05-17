Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber UEFA Şampiyonlar Ligi finali tarihi 2023 son dakika: Şampiyonlar Ligi final maçı nerede, hangi statta oynanacak, bilet fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.05.2023 01:56 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 01:56

UEFA Şampiyonlar Ligi finali tarihi 2023 son dakika: Şampiyonlar Ligi final maçı nerede, hangi statta oynanacak, bilet fiyatları ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Haziran ayı içerisinde gerçekleşecek tarihi maç öncesinde yarı final karşılaşmaları takip ediliyor. Futbolseverler sezon başından itibaren bilet fiyatları araştırmalarını sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi final maçı nerede hangi statta oynanacak, biletler ne kadar soruları futbolseverlerin gündeminde. 68. Final karşılaşması için heyecan dorukta. 2022-2023 şampiyonu ülkemizde belli olacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi tarihte? İşte, karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…

UEFA Şampiyonlar Ligi finali tarihi 2023 son dakika: Şampiyonlar Ligi final maçı nerede, hangi statta oynanacak, bilet fiyatları ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. Yarı final maçları ardından finalistlerin belli olması bekleniyor. Tüm dünyada futbolseverlerin yakın mercek altına alacağı şampiyonluk mücadelesi şimdiden araştırılmaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı nerede, hangi statta oynanacak sorusu yanıt arıyor. Ülkemizde oynanacak karşılaşma için biletler araştırılıyor. Peki, 2023 Şampiyonlar Ligi finali bilet fiyatları ne kadar? İşte, detaylar…

UEFA Şampiyonlar Ligi finali tarihi 2023 son dakika: Şampiyonlar Ligi final maçı nerede, hangi statta oynanacak, bilet fiyatları ne kadar?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI İSTANBUL'DA!

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek.

Karşılaşma, 10 Haziran 2023'te Covid-19 pandemisi yüzünden ertelenen finaller nedeniyle İstanbul şehrindeki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
UEFA Şampiyonlar Ligi finali tarihi 2023 son dakika: Şampiyonlar Ligi final maçı nerede, hangi statta oynanacak, bilet fiyatları ne kadar?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalde ilk maçlar 9-10 Mayıs tarihlerinde oynandı. Rövanşlar ise 16-17 Mayıs'ta yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali tarihi 2023 son dakika: Şampiyonlar Ligi final maçı nerede, hangi statta oynanacak, bilet fiyatları ne kadar?

İstanbul'da oynanacak final maçı tarihi 10 Haziran Cumartesi günü olarak belirlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali tarihi 2023 son dakika: Şampiyonlar Ligi final maçı nerede, hangi statta oynanacak, bilet fiyatları ne kadar?

YARI FİNAL MAÇLARI

Milan - Inter (16 Mayıs, 22.00)

Real Madrid - Manchester City (17 Mayıs, 22.00)

SON DAKİKA