UEFA play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Ligi play-off turu kura çekimi canlı izle ekranı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un tur atlamaları halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri bugün canlı yayında kura çekimi ile belli oluyor. Bu noktada binlerce futbolsever "Şampiyonlar Ligi Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakibi kim, hangi takım oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Avrupa kupalarında kura çekimi heyecanı yaşanıyor. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Ligi play-off turu kura çekimi canlı izle ekranı ve detaylar.