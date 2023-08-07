UEFA play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Ligi play-off turu kura çekimi canlı izle ekranı

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi 7 Ağustos bugün gerçekleşirken canlı izle ekranı araştırmaları da hız kazandı. Bu kapsamda "Şampiyonlar Ligi Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakibi kim, hangi takım oldu?" soruları yanıt arıyor. play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'deki merkezde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. İşte Şampiyonlar Ligi Konferans Ligi play-off turu kura çekimi canlı izle ekranı ve detaylar.