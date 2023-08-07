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Haberler Fotohaber UEFA play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Ligi play-off turu kura çekimi canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 07.08.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 08:06

UEFA play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Ligi play-off turu kura çekimi canlı izle ekranı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un tur atlamaları halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri bugün canlı yayında kura çekimi ile belli oluyor. Bu noktada binlerce futbolsever "Şampiyonlar Ligi Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakibi kim, hangi takım oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Avrupa kupalarında kura çekimi heyecanı yaşanıyor. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Ligi play-off turu kura çekimi canlı izle ekranı ve detaylar.

UEFA play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Ligi play-off turu kura çekimi canlı izle ekranı

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi 7 Ağustos bugün gerçekleşirken canlı izle ekranı araştırmaları da hız kazandı. Bu kapsamda "Şampiyonlar Ligi Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakibi kim, hangi takım oldu?" soruları yanıt arıyor. play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'deki merkezde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. İşte Şampiyonlar Ligi Konferans Ligi play-off turu kura çekimi canlı izle ekranı ve detaylar.

UEFA play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Ligi play-off turu kura çekimi canlı izle ekranı

UEFA PLAY-OFF TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi 7 Ağustos'ta yapılacak.

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UEFA play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Ligi play-off turu kura çekimi canlı izle ekranı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi (TSİ) 13.00'te başlayacak.

UEFA play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Ligi play-off turu kura çekimi canlı izle ekranı

Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de (TSİ) 14.00'teki çekilişle belli olacak.

UEFA play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Ligi play-off turu kura çekimi canlı izle ekranı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise (TSİ) 15.00'te çekilecek.

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