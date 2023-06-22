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Haberler Fotohaber Yaz transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlıyor? Süper Lig 2023-2024 yaz transfer sezonu tarihleri
Giriş Tarihi: 22.06.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 11:53

Yaz transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlıyor? Süper Lig 2023-2024 yaz transfer sezonu tarihleri

Süper Lig yaz transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak merak ediliyor. 2022-2023 Türkiye Süper Toto Süper Lig'de şampiyon Galatasaray olurken futbol sever taraftarlar yeni dönem için yapılacak olan transferleri merak ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu transfer ve tescil dönemi tarihlerini açıkladı. Peki, yaz transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, Süper Lig 2023-2024 yaz transfer sezonu tarihleri…

Yaz transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlıyor? Süper Lig 2023-2024 yaz transfer sezonu tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2023-2024 yaz transfer dönemi ve tescil dönemlerini açıkladı. Süper Lig'de yaz transfer dönemi heyecanı sürerken futbolseverler yeni sezon öncesi tüm gelişmeleri takip ediyor. Peki, yaz transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, Süper Lig 2023-2024 yaz transfer sezonu tarihleri…

Yaz transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlıyor? Süper Lig 2023-2024 yaz transfer sezonu tarihleri

2023-2024 YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonun yaz transfer döneminin ne zaman başlayacağını açıkladı.

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Yaz transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlıyor? Süper Lig 2023-2024 yaz transfer sezonu tarihleri

YAZ TRANSFER SEZONU 26 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

Yaz transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlıyor? Süper Lig 2023-2024 yaz transfer sezonu tarihleri

Buna göre; 2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu

Yaz transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlıyor? Süper Lig 2023-2024 yaz transfer sezonu tarihleri
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