Giriş Tarihi: 22.06.2023 11:53
Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
11:53
Yaz transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlıyor? Süper Lig 2023-2024 yaz transfer sezonu tarihleri
Süper Lig yaz transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak merak ediliyor. 2022-2023 Türkiye Süper Toto Süper Lig'de şampiyon Galatasaray olurken futbol sever taraftarlar yeni dönem için yapılacak olan transferleri merak ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu transfer ve tescil dönemi tarihlerini açıkladı. Peki, yaz transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, Süper Lig 2023-2024 yaz transfer sezonu tarihleri…