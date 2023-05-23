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Haberler Fotohaber Türkiye’de yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? Transfer sezonu ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 23.05.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 06:59

Türkiye’de yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? Transfer sezonu ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı?

Türkiye Süper Lig'i sona ermek üzere. 37 ve 38'inci hafta maçları oynanmasıyla birlikte sezon nihayete erecek; kimin küme düşüp kimin şampiyon olduğu belli olacak. Bu süre zarfında takımlar kendi pozisyonlarını değerlendirirken, yaz transfer sezonu 2023 için planlarını yapmaya başladı. Bu noktada sporseverler, transfer dönemi ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı gibi sorulara yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl dünya çapında 1.4 milyar sterlinden fazla net harcama yapılırken, bu yıl daha fazla olması bekleniyor.

Türkiye’de yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? Transfer sezonu ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı?

Transfer sezonu ne zaman açılıyor, kaç gün sürecek sorusu yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl 17 Haziran – 8 Eylül 2023 arası yapılan yaz transfer dönemi, bu yıl için de milyonlarca futbol sevdalısını heyecanlandırıyor. Peki, yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte konu hakkında detaylar

Türkiye’de yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? Transfer sezonu ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı?

2023 YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN AÇILACAK?

2023 yaz transfer sezonu Haziran ayının ilk günlerinde açılması bekleniyor. Kesin tarih henüz açıklanmasa da 10 Haziran olması beklenmekte.

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Türkiye’de yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? Transfer sezonu ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı?

GEÇEN SENE YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLADI VE BİTTİ?

2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil dönemi (17 Haziran 2022) başladı ve 8 Eylül 2022 Perşembe günü sona erdi.

Türkiye’de yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? Transfer sezonu ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı?

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Türkiye’de yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? Transfer sezonu ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı?
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