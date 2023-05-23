Giriş Tarihi: 23.05.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 06:59

Türkiye’de yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? Transfer sezonu ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı?

Türkiye Süper Lig'i sona ermek üzere. 37 ve 38'inci hafta maçları oynanmasıyla birlikte sezon nihayete erecek; kimin küme düşüp kimin şampiyon olduğu belli olacak. Bu süre zarfında takımlar kendi pozisyonlarını değerlendirirken, yaz transfer sezonu 2023 için planlarını yapmaya başladı. Bu noktada sporseverler, transfer dönemi ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı gibi sorulara yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl dünya çapında 1.4 milyar sterlinden fazla net harcama yapılırken, bu yıl daha fazla olması bekleniyor.