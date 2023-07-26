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Giriş Tarihi: 26.07.2023 23:36 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 23:36

Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, sezonun açılışını yaptı. Sarı Lacivertli ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile karşı karşıya geldi. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, sezonun ilk maçında sahadan 5-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından gözler Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtına çevrildi. İrlandalı hakem Rob Harvey'in yöneteceği maçın detayları futbolseverlerin gündeminde. Peki, Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman oynanacak, saat kaçta? İşte, Zimbru FB rövanş maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylı bilgiler…

Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, nerede oynanacak? UEFA Konferans Ligi Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı canlı hangi kanalda yayınlanacak?

Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru Chisinau'yu konuk etti. Sarı Lacivertliler, yeni transferlerinin yıldızlaştığı maçtan 5-0 galip ayrılarak büyük bir avantaj elde etti. Bu gelişme sonrası ise tüm gözler rövanş maçına çevrildi. Futbolseverler, arama motorları üzerinden yoğun olarak ''Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Bir üst tura çıkacak takımı netleştirecek rövanş maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı gibi detaylar sorgulanıyor. Peki, UEFA Konferans Ligi Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Zimbru FB rövanş maçı tarihi...

Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, nerede oynanacak? UEFA Konferans Ligi Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı canlı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA KONFERANS LİGİ ZİMBRU FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turundaki ilk maçında Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile karşı karşıya geldi.

26 Temmuz Çarşamba günü akşamı Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçın ardından gözler rövanş maçına çevrildi.

Karşılaşmanın rövanşı deplasmanda oynanacak.

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Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, nerede oynanacak? UEFA Konferans Ligi Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı canlı hangi kanalda yayınlanacak?

ZİMBRU FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı 1 Ağustos 2023 Salı günü oynanacak.

Saat 20.30'da başlayacak rövanş mücadelesinin yine S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, nerede oynanacak? UEFA Konferans Ligi Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı canlı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Zimbru maçını İrlanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Harvey yönetecek.

Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Paul Mclaughlin yapacak.

Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, nerede oynanacak? UEFA Konferans Ligi Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı canlı hangi kanalda yayınlanacak?

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Sarı-lacivertli kulübe galibiyeti getiren golleri; Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King kaydetti.

Ayrıca Edin Dzeko 2 asist, Dusan Tadic ise 1 asist yaparak galibiyetin mimarlarından oldu.

6. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı Szymanski'ye aktardı. Polonyalı oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Zimbru savunması, kale çizgisi önünde topu son anda kornere çeldi.

11. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Tadic'in pasında topla buluşan Ferdi, ceza sahası dışı sol çaprazda iki çizginin birleştiği noktadan uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

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