Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Giriş Tarihi: 26.07.2023 23:36 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 23:36

Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, sezonun açılışını yaptı. Sarı Lacivertli ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile karşı karşıya geldi. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, sezonun ilk maçında sahadan 5-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından gözler Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtına çevrildi. İrlandalı hakem Rob Harvey'in yöneteceği maçın detayları futbolseverlerin gündeminde. Peki, Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman oynanacak, saat kaçta? İşte, Zimbru FB rövanş maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylı bilgiler…