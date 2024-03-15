1. Dönem buzağı destek ödeme tarihleri: Buzağı desteği ne zaman, ayın kaçında yatacak 2024?

Buzağı desteği ile ilgili ödeme tarihleri 2024 araştırılıyor. Büyükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar tarafından merakla beklenen buzağı destekleri için takvim belli oldu. Ödemeler besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Peki, 2024/1 Buzağı destekleme ödemesi ne zaman ve ayın kaçında yapılacak? İşte, detaylar.