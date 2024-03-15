Giriş Tarihi: 15.03.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
15:28
1. Dönem buzağı destek ödeme tarihleri: Buzağı desteği ne zaman, ayın kaçında yatacak 2024?
Üreticilere ve yetiştiricilere buzağı desteği sağlayan 2024/1 buzağı destekleme ödemeleri hayvan sahiplerine bu ay içerisinde yatırılacak. Destekten en az 4 ay yaşamış, programlı aşıları tamamlanmış ve 2023 doğumlu buzağılar faydalanıyor. Buzağı destekleme ödemesi, besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Peki, buzağı destekleme ödemesi ne zaman yatacak, yattı mı? İşte, o detaylar