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Haberler Fotohaber 1. Dönem buzağı destek ödeme tarihleri: Buzağı desteği ne zaman, ayın kaçında yatacak 2024?
Giriş Tarihi: 15.03.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 15:28

1. Dönem buzağı destek ödeme tarihleri: Buzağı desteği ne zaman, ayın kaçında yatacak 2024?

Üreticilere ve yetiştiricilere buzağı desteği sağlayan 2024/1 buzağı destekleme ödemeleri hayvan sahiplerine bu ay içerisinde yatırılacak. Destekten en az 4 ay yaşamış, programlı aşıları tamamlanmış ve 2023 doğumlu buzağılar faydalanıyor. Buzağı destekleme ödemesi, besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Peki, buzağı destekleme ödemesi ne zaman yatacak, yattı mı? İşte, o detaylar

1. Dönem buzağı destek ödeme tarihleri: Buzağı desteği ne zaman, ayın kaçında yatacak 2024?

Buzağı desteği ile ilgili ödeme tarihleri 2024 araştırılıyor. Büyükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar tarafından merakla beklenen buzağı destekleri için takvim belli oldu. Ödemeler besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Peki, 2024/1 Buzağı destekleme ödemesi ne zaman ve ayın kaçında yapılacak? İşte, detaylar.

1. Dönem buzağı destek ödeme tarihleri: Buzağı desteği ne zaman, ayın kaçında yatacak 2024?

BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK 2024?
2023 yılı 1'inci dönem başvurular 02 Ocak 2024 Salı günü tamamlandı. 1'inci dönem süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2'nci dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanları bulunuyor.

Bu tarihler baz alındığında 1. dönem ödemelerinin mart ayı sonuna kadar besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine yatırılıyor olacak.

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1. Dönem buzağı destek ödeme tarihleri: Buzağı desteği ne zaman, ayın kaçında yatacak 2024?

BUZAĞI DESTEĞİ NE KADAR?
Temel Destek: 1.150 ₺/baş
Üreme Parametreleri Uygunluk Desteği: İlave 300 ₺/baş
Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği: İlave 450 ₺/baş
Döl Kontrolü Kapsamında Doğan Buzağı Desteği: İlave 200 ₺/baş
Soykütüğü ve Genomik Değer Tespiti İlave Desteği: Bakanlıkça belirlenecektir.


1. Dönem buzağı destek ödeme tarihleri: Buzağı desteği ne zaman, ayın kaçında yatacak 2024?
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1. Dönem buzağı destek ödeme tarihleri: Buzağı desteği ne zaman, ayın kaçında yatacak 2024?
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