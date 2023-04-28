1 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? 1 Mayıs 2023 Pazartesi İşçi Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

Giriş Tarihi: 28.04.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 11:13

1 Mayıs 2023 Pazartesi günü İşçi Bayramı bankaların çalışma saatleri ile araştırılmaya başladı. Hafta başında para çekmek ve göndermek gibi bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 1 Mayıs bankalar açık mı 2023 sorusuna yanıt arıyor. Havale ve EFT saatleri de gündemdeki yerini aldı. Şubede işi olanlar resmi tatil günlerinde çalışma durumlarını kontrol ediyor. 1 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu, kapalı mı, kaça kadar açık soruları yanıt arıyor. Emek ve Dayanışma Günü adı altında kutlanan özel gün için araştırmalar hız kazandı. Peki, 1 Mayıs bankalar açık mı 2023? İşte, tüm merak edilenler…