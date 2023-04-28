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Haberler Fotohaber 1 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? 1 Mayıs 2023 Pazartesi İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu, tatil mi?
Giriş Tarihi: 28.04.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 11:13

1 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? 1 Mayıs 2023 Pazartesi İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

1 Mayıs 2023 Pazartesi günü İşçi Bayramı bankaların çalışma saatleri ile araştırılmaya başladı. Hafta başında para çekmek ve göndermek gibi bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 1 Mayıs bankalar açık mı 2023 sorusuna yanıt arıyor. Havale ve EFT saatleri de gündemdeki yerini aldı. Şubede işi olanlar resmi tatil günlerinde çalışma durumlarını kontrol ediyor. 1 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu, kapalı mı, kaça kadar açık soruları yanıt arıyor. Emek ve Dayanışma Günü adı altında kutlanan özel gün için araştırmalar hız kazandı. Peki, 1 Mayıs bankalar açık mı 2023? İşte, tüm merak edilenler…

1 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? 1 Mayıs 2023 Pazartesi İşçi Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

1 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatil günlerinde hizmet vermeyen bankaların çalışma saatleri araştırılıyor. Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. 1 Mayıs bankalar açık mı 2023 yılı için araştırılmaya başladı. İşçi ve işveren çalışma durumlarını kontrol ederken havale ve EFT saatleri de sorgulanıyor. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı bankalar kapalı mı, kaça kadar açık? İşte, detaylar…

1 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? 1 Mayıs 2023 Pazartesi İşçi Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

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1 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? 1 Mayıs 2023 Pazartesi İşçi Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

1 MAYIS PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

1 Mayıs 2023 Pazartesi günü İşçi Bayramı dolayısıyla Resmi tatil sayıldığından bankalar hizmet vermeyecek.

Şubeler yerine online bankacılık işlemleri kullanılacak.

1 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? 1 Mayıs 2023 Pazartesi İşçi Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Tatil sırasında yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba ilk işlem günü olan 2 Mayıs Salı günü işleme alınacak.

1 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? 1 Mayıs 2023 Pazartesi İşçi Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu, tatil mi?
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