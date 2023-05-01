1 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu, PTT açık mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için kutlamalar başladı. Resmi tatil olarak kabul edilen İşçi Bayramı'nda kargoların çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Paket bekleyenlerin yanı sıra paket gönderecek olan vatandaşlar şubelere gitmeden önce detayları sorguluyor. 1 Mayıs kargolar açık mı 2023 yılı için yanıt arıyor. Hafta içine denk gelmesi nedeniyle firmaların açıklamaları takip ediliyor. 1 Mayıs 2023 Pazartesi bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar açık soruları yöneltiliyor. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda kargolar açık mı, kapalı mı, PTT tatil mi, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras kargo dağıtım yapacak mı? İşte, cevaplar…