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Haberler Fotohaber 1 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu, PTT açık mı?
Giriş Tarihi: 01.05.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 07:50

1 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu, PTT açık mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için kutlamalar başladı. Resmi tatil olarak kabul edilen İşçi Bayramı'nda kargoların çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Paket bekleyenlerin yanı sıra paket gönderecek olan vatandaşlar şubelere gitmeden önce detayları sorguluyor. 1 Mayıs kargolar açık mı 2023 yılı için yanıt arıyor. Hafta içine denk gelmesi nedeniyle firmaların açıklamaları takip ediliyor. 1 Mayıs 2023 Pazartesi bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar açık soruları yöneltiliyor. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda kargolar açık mı, kapalı mı, PTT tatil mi, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras kargo dağıtım yapacak mı? İşte, cevaplar…

1 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu, PTT açık mı?

1 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık soruları yanıt arıyor. Her yıl dünya genelinde kutlanan İşçi Bayramı bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. 1 Mayıs Pazartesi resmi tatili süresince pek çok kurum ve kuruluş çalışmalarına ara verecek. Alışveriş yapan ya da başka sebeplerle kargo bekleyen ve gönderecek olan kişiler, bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu sorularını gündeme taşıdı. Resmi tatil günlerinde kargoların çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs 2023 Pazartesi İşçi Bayram'ında kargolar açık mı, tatil mi, çalışıyor mu, PTT dağıtım yapıyor mu? İşte, detaylar…

1 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu, PTT açık mı?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir.

Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 27 Nisan 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5892 sayılı yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

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1 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu, PTT açık mı?

1 MAYIS 2023 PAZARTESİ KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI?

1 Mayıs 2023 Pazartesi günü İşçi Bayramı resmi tatili nedeniyle birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde de işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor.

1 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu, PTT açık mı?

1 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU, DAĞITIM YAPACAK MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Kargo şirketlerinin çalışma saatleri, diğer kurumlara göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle her kargo firmasının kendi işletme durumuna göre çalışma gün ve saatleri değişiklik gösterebilir.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda ise pek çok kargo şirketi kapalı olacak. Bu tarihte dağıtım yapılmayacak.

1 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu, PTT açık mı?

Buna göre bugün Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras, TNT, UPS, DHL, İnter Global, PTT Kargo çalışma durumları şu şekilde olacak:

PTT Kargo: 1 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil olması dolayısıyla şubelere gönderi teslimatı işlemleri gerçekleşirken, dağıtım ve teslimat yapılamayacak.

MNG Kargo: 1 Mayıs Pazartesi günü MNG kargo da resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

Sürat Kargo: Resmi tatil olması dolayısıyla 1 Mayıs Pazartesi günü şubeler hizmet vermeyecek. Edindiğimiz bilgilere göre dağıtım ve teslimat yapılmayacak.

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