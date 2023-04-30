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Haberler Fotohaber 1 Mayıs nedir, neden kutlanıyor? 1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı, ülkemizde ne zaman resmi tatil oldu ve kaç yıldır kutlanıyor?
Giriş Tarihi: 30.04.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 11:07

1 Mayıs nedir, neden kutlanıyor? 1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı, ülkemizde ne zaman resmi tatil oldu ve kaç yıldır kutlanıyor?

İşçi Bayramı olarak da bilinen Emek ve Dayanışma Günü pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de 1 Mayıs'ta kutlanıyor. Tarihi 1856 yılına dayanan bu bayrama ilişkin 1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı, ülkemizde ne zaman resmi tatil oldu soruları araştırmalar arasında yer alıyor. 1856 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde işçilerin yaptığı yürüyüşle başlayan bu günün anlamı, 1 Mayıs nedir, neden kutlanıyor, kaç yıldır kutlanıyor sorularıyla mercek altına alınıyor. İşte 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın tarihi ve önemi.

1 Mayıs nedir, neden kutlanıyor? 1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı, ülkemizde ne zaman resmi tatil oldu ve kaç yıldır kutlanıyor?

1 Mayıs, Avustralya'daki işçilerin insani koşullarda çalışmak için verdikleri mücadeleler üzerine inşa edilmiş bir gündür. Emek ve Dayanışma Günü adıyla kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı ülkemizde 2009 yılında resmi tatil ilan edilmiştir. Peki, 1 Mayıs nedir, neden kutlanıyor? İşte 1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı, ülkemizde ne zaman resmi tatil oldu ve kaç yıldır kutlanıyor gibi soruların yanıtı.

1 Mayıs nedir, neden kutlanıyor? 1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı, ülkemizde ne zaman resmi tatil oldu ve kaç yıldır kutlanıyor?

1 MAYIS NEDİR? EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 MAYIS NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

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1 Mayıs nedir, neden kutlanıyor? 1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı, ülkemizde ne zaman resmi tatil oldu ve kaç yıldır kutlanıyor?

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü " olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.

1 Mayıs nedir, neden kutlanıyor? 1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı, ülkemizde ne zaman resmi tatil oldu ve kaç yıldır kutlanıyor?

1 MAYIS ÜLKEMİZDE NE ZAMAN RESMİ TATİL OLDU?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892[1] sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

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