1 Mayıs nedir, neden kutlanıyor? 1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı, ülkemizde ne zaman resmi tatil oldu ve kaç yıldır kutlanıyor?

İşçi Bayramı olarak da bilinen Emek ve Dayanışma Günü pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de 1 Mayıs'ta kutlanıyor. Tarihi 1856 yılına dayanan bu bayrama ilişkin 1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı, ülkemizde ne zaman resmi tatil oldu soruları araştırmalar arasında yer alıyor. 1856 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde işçilerin yaptığı yürüyüşle başlayan bu günün anlamı, 1 Mayıs nedir, neden kutlanıyor, kaç yıldır kutlanıyor sorularıyla mercek altına alınıyor. İşte 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın tarihi ve önemi.